Reservas liquidas aumentam em USD 38,05 milhões em Março

No mês de Março, as RIL fixaram-se em 10,73 mil milhões de dólares, o que representou o referido aumento, de acordo com o documento saído da reunião do Comité da Política Monetária, realizada esta quinta-feira.



No mês de Abril, as RIL situaram-se em USD 10,92 mil milhões.



O stock das reservas internacionais brutas situou-se em USD 16,40 mil milhões em Março de 2020, contra USD 16,39 mil milhões em Fevereiro, equivalente a um grau de cobertura de importações de bens e serviços de 8,34 meses.



Segundo o documento, a mesma tendência foi igualmente observada em Abril último, tendo o stock das reservas internacionais brutas ficado em USD 16,41 mil milhões.



No mês de Março, o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) apresentou uma variação mensal de 1,85%, acima de 1,72% registada no mês anterior, levando a inflação acumulada para 5,73% e a homóloga para 19,62%, nível acima do observado em igual período de 2019 (17,56%).



A classe de alimentação e bebidas não alcoólicas continua a ser o principal factor de pressão sobre os preços na economia, tendo contribuído com 61,74%.



O Comité da Politica Monetária do Banco Nacional de Angola decidiu nesta sessão ordinária antecipada manter a taxa básica de juro em 15,5% e de facilidade permanente de absorção de liquidez com maturidade overnight em 0%.



A próxima reunião ordinária do Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola foi agendada para o dia 24 de Julho próximo.

Fonte: Angop