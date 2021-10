Reservas Internacionais Líquidas registam diminuição de 3% em Setembro de 2021

As Reservas Internacionais Líquidas (RIL) fixaram-se em 9,6 mil milhões USD em Setembro de 2021, o que representa uma redução de 3% face a Agosto último, de acordo com os números do Banco Nacional de Angola (BNA).

As RIL abriram o ano no valor de 8,8 mil milhões USD, tendo reduzido em Maio para 7, 9 mil milhões USD, em Agosto as reservas chegaram a atingir os 9,9 mil milhões USD. De acordo com a evolução diária das RIL do BNA, em Setembro se fixaram nos 9,6 mil milhões USD.

Do ponto de vista trimestral, pode-se dizer que as RIL aumentaram 16%, ao passar de 8,3 mil milhões USD em Junho para 9,6 mil milhões USD em Setembro.

