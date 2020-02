Reservas internacionais líquidas caíram 4% em Dezembro

As reservas internacionais líquidas (RIL) de Angola contraíram perto de 4% em Dezembro último, fixando-se em cerce de 11,8 mil milhões USD, menos 524 milhões USD, se comparado com o montante referente ao mês de Novembro do mesmo ano, segundo cálculos do Mercado com base nos dados obtidos do Banco Nacional de Angola (BNA).

As RIL desempenha um papel fundamental, pois protegem a economia e garantem a estabilidade do sistema financeiro, principalmente em momentos de crise. Aliás, é o principal instrumento de manipulação do mercado cambial.

Angola já esteve melhor, até antes de 2016, como apontam os relatos financeiros. O montante das RIL garantiam oito meses de importação, mas com o agudizar da crise macroeconómica e financeira, iniciada em finais de 2014, o valor das RIL foi baixando, actualmente garantem cinco meses de importação, que é a meta da SADC.

Embora seja desejável altas somas, estudos dizem que grandes reservas em moedas estrangeiras dão ao banco central maior possibilidade de manipular o mercado cambial, mas também podem gerar um custo fiscal elevado para o Estado.

O retorno da aplicação das RIL em instituições financeiras internacionais e o valor pago aos detentores da dívida interna gera um custo fiscal para o Executivo.