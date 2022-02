Reservas Internacionais Líquidas aumentaram 12% no ano passado

As reservas internacionais líquidas (RIL) aumentaram 12% em 2021, face a 2020, segundo cálculos do Mercado, com base nos dados disponibilizados pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Numa análise trimestral, as RIL aumentaram 4% no quarto trimestre de 2021, ao sair de 9,5 mil milhões USD em Setembro para 9,9 mil milhões USD em Dezembro. De acordo com os números do BNA, as RIL tiveram um comportamento decrescente nos cinco primeiros meses do ano, tendo atingido em Maio o valor de 7,9 mil milhões USD, em Junho as reservas voltaram a ter uma trajectória de crescimento com oscilações. Depois de atingir o valor de 10,1 mil milhões USD em Novembro de 2021, as RIL encerraram o ano com 9,9 mil milhões USD.

s RIL fecharam o mês de Janeiro de 2022 com o valor de 10,6 mil milhões USD, acima do previsto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para este ano, que cobre até 10,7 meses de importação. De acordo com o economista Daniel Sapateiro, as oscilações têm que ver com os ciclos de abertura do mercado de consumo nacional tendo em conta o Estado de Calamidade Pública, a reposição de stocks dos grandes grossistas e retalhistas.

“Além disso, nos últimos meses do ano tem havido mais consumo (pela natureza dos últimos meses do ano ser mais propício para o consumo), a par do aumento do preço do petróleo que começou a sua fase ascendente que perdura até aos nossos dias”, acrescentou o economista.

A marcha das RIL

De acordo com o Relatório Económico do primeiro semestre de 2021, do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola (CINVESTEC), as RIL mantiveram-se no patamar de 10 mil milhões USD até o terceiro trimestre de 2019.

O documento aponta que no quarto trimestre de 2019, as RIL subiram para 12 mil milhões USD e de seguida as reservas caíram de forma constante até atingir 8 mil milhões USD no segundo trimestre de 2021, acompanhando posteriormente o crescimento das Reservas Internacionais Brutas (RIB) com os Direitos Especiais de Saque (DES) do FMI.

Quanto à cobertura das importações pelas RIL, o relatório aponta que subiram de seis para nove meses entre os segundos trimestres de 2019 e 2020 por causa da redução das importações, fazendo o percurso inverso a partir desse momento até estabilizar entre próximo do patamar de 6 meses, a partir do quarto trimestre de 2020, aparentando ser este o objectivo do BNA. “O BNA conseguiu uma estabilidade cambial razoável e susteve a degradação das reservas brutas”, lê-se no documento.

O CINVESTEC defende que vai se assistir a uma estabilização pelo menos até as eleições, aproveitando-se o crescimento dos preços do petróleo bruto para aumentar as reservas; “isto se o período eleitoral não fizer disparar as importações”. O relatório do CINVESTEC aponta igualmente que, com os actuais níveis de reservas em moeda externa, não faz sentido intervir no mercado para forçar a redução da taxa de câmbio com o objectivo de reduzir a inflação.

“Esta acção pode mesmo vir a revelar-se prejudicial, uma vez que, em 2022, mantendo-se os preços do crude, a redução das quantidades exportadas irá começar a pressionar o Kwanza, caso as importações não sejam substituídas pela produção interna de bens finais”.

Como política prudente, o CINVESTEC aconselha a médio prazo, a aproveitar a actual situação para aumentar as reservas internacionais, comprando USD no mercado, o que o BNA não quer fazer, mais por medo do aumento da liquidez em Kwanzas do que da variação cambial.

“A produção nacional necessita de ser protegida e de crescer a um ritmo pujante para contrariar a redução da produção petrolífera, que parece inexorável. Proteger a produção nacional não é proteger os operadores económicos existentes e favorecer o aumento substancial do número de operadores, a competitividade e a produção, que a política de condicionamento da importação prejudica”.

e acordo com o relatório, a solução para os problemas da política proteccionista anterior não é deixar de apoiar a produção interna, liberalizando administrativamente as importações, é faze-lo bem, através de uma pauta aduaneira que tenha em conta as diferenças de produtividade, mas promova a sua aproximação.

Causas do aumento das RIL De acordo com o Economista Daniel Sapateiro está na base do crescimento das RIL a perda do poder de compra das famílias e das sociedades não financeiras que teve origem em 2014, a desvalorização cambial e a pandemia da COVID-19.

Segundo o economista, as famílias perderam mais de 500 e até 600% do poder de compra, só comparando o câmbio de 100 em 2013 para mais de 600 Kz para 1 USD. Além disso tem sido as taxas de inflação acima de 2 dígitos que em acumulado foram superiores a 100% nos últimos anos. “Menor poder de compra, menos consumo privado, menos importações”, sustentou.

O economista defende que o consumo reduzido gera menor produção, distribuição de bens e serviços e riqueza, baixa percentagem de poupança e esta também uma das causas para o consumo privado não ter tido expressão, se as famílias e as empresas tivessem poupanças para poder fazer consumo em tempos de recessão.

“O ciclo económico sem consumo é impossível e nessa medida temos gasto menos divisas para as importações de bens finais, mercadorias em geral e equipamentos, porque estamos a consumir muito menos do que em anos transactos”.

Para 2022, o FMI prevê que as RIL atinjam até o final do ano o valor de 10,1 mil milhões USD, meta que o economista Daniel Sapateiro considerou conservadora tendo em conta os recordes de 7 ou 8 anos que o petróleo está a bater.

O especialista acredita que a meta está aquém daquilo que será a realidade. Sendo 2022 um ano eleitoral, Daniel Sapateiro é de opinião que o consumo será maior em quantidade pelas famílias e empresas não financeiras, mas será sempre ainda muito abaixo em comparação com os anos anteriores à pandemia da COVID-19.

“Sendo um dos factores a inflação, que para este ano está prevista de ser 18%. É um entrave ao consumo e ao acesso ao crédito, pelo que as RIL poderão chegar facilmente aos 12 ou mesmo 13 mil milhões USD norte-americanos no final do ano”, acrescentou.

As RIL representam os activos externos de disponibilidade imediata sob controlo do BNA destinados ao financiamento de desequilíbrios da balança de pagamentos.