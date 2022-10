Reservas Internacionais caem 16,6% em Setembro de 2022

As Reservas Internacionais fixaram-se em 13,6 mil milhões USD em Setembro último, o que representa uma redução de 16,6%, face ao mesmo mês do ano passado, calculou o Mercado com base nas estatísticas divulgadas pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

De acordo ainda com cálculos do Mercado, assente nos dados do Banco Central, o valor das reservas referente a Setembro de 2022 também reflecte uma diminuição (1,4%), quando comparado com o mês de Agosto deste ano, pois saiu de 13,8 mil milhões USD para 13,6 mil milhões USD.

Nos quatro primeiros meses deste ano as reservas apresentaram uma tendência de crescimento, apontam os dados divulgados pelo Banco Central. Mas, em Maio, o stock contrariou esta tendência quando se verificou a primeira quebra de 1% ao sair de 15,3 mil milhões USD em Abril para 15,1 mil milhões USD em Maio.

A redução das reservas continuou até Julho, fixando-se nos 13,7 mil milhões USD. Em Agosto registou um crescimento em torno de 1%. Nova queda foi registada no mês de Setembro, passando a existir um saldo de 13,6 mil milhões USD.

Desde o início do ano de 2022, as reservas atingiram o valor mais alto em Abril (15,3 mil milhões USD), sendo que o menor registo foi verificado em Janeiro (13,4 mil milhões USD).

Durante a mensagem sobre o Estado da Nação, o Presidente da República, João Lourenço, afirmou que o Executivo reverteu a trajectória de redução acentuada das Reservas Internacionais do País.

“No período de 2014 a 2017, as Reservas Internacionais caíram 14,1 mil milhões USD ao saírem de 27,7 mil milhões USD em 2014 para 13,6 mil milhões USD em 2017. Já no período de 2018 a 2021, as resrvas diminuíram em apenas 1,2 mil milhões USD”, sustentou.

João Lourenço acrescentou que as reservas internacionais foram estabilizadas em torno de uma cobertura média de nove meses de importação de bens e serviços nos últimos cinco anos.

A causa das coisas

Para o docente universitário, César Marcelino, a evolução das reservas em Angola é resultado do preço do barril de petróleo, o produto mais relevante de exportação do País.

A redução das reservas, explicou, define o nível de cobertura das importações. Significa que o País tem menos capacidade para honrar os compromissos financeiros com o resto do mundo, “se mensurado o volume das RIL sobre o volume das importações, encontramos o número de meses dos quais o País ainda tem capacidade para cobrir o volume de importação”.

O também investigador acrescenta ainda que a redução das Reservas Internacionais acarreta inúmeras implicações para a economia, apontou o limite que impõe sobre o volume de importações, pois para cada dólar que se necessita para financiar um produto importado, é necessário igual dólar que se constitua na formação das reservas, a fim de assegurar a sustentabilidade do financiamento das importações. “A não verificação desta regra de ouro, pressiona o País a enveredar par o caminho do endividamento público”.

“Portanto, a redução das Reservas Internacionais propicia o aumento da dívida pública em moeda estrangeira e nos casos em que não seja possível a emissão de dívida, limita o volume de bens e serviços a importar”, sustentou.

Daniel Sapateiro, também economista e docente universitário, disse que a redução das Reservas Internacionais se deve a maior quantidade e valor nas importações. Acrescentou ainda que o tempo de comparação (2022 vs 2021) foi de preparação para as eleições gerais de 2022. “Em ano de eleições os governos gastam mais recursos financeiros”.

O também consultor afirma que a redução das reservas implica menor Stock de importações de produtos finais e mercadorias essenciais para o consumo, medido também em meses de importações.

Para 2022

Quanto à perspectiva até ao final do ano de 2022, César Marcelino mostrou-se optimista, visto que a economia tem vindo a apresentar números animadores. “Estamos a décimas de atingir a meta de inflação, sendo que a evolução da mesma levou o BNA a diminuir a taxa de juros directora. O rácio da dívida pública está a convergir para os limites de estabilidade das finanças públicas, o desemprego e a informalidade reduziram, segundo dados do INE”.

César Marcelino sustenta a ‘tese’ acima, afirmando que está previsto um crescimento de 2,7% no final do ano, próximo a taxa de crescimento populacional. “Estou em crer de que o nível de bem-estar dos angolanos será melhor do que o ano anterior”.

Daniel Sapateiro disse esperar que o Executivo adopte medidas que levem ao contínuo crescimento da economia e poder ambicionar ter um crescimento do PIB de 3,3 a 3,5% . O economista acredita que o País tem condições para que esta média possa melhor uns pontos base para a meta que menciona. “O crescimento do PIB no primeiro semestre de 2022 foi de 3,1% ”.

“Manter a trajectória de desinflação para um nível próximo dos 18%, embora seja difícil tendo em conta o nosso tipo de inflação, que é pelo lado da procura e da oferta, pela inflação importada e aqui os níveis de inflação dos países desenvolvidos próximos dos 9 e 10% (EUA, Europa)”, acrescentou.