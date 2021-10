Reservas em Kz caem 15% e em USD aumentam 34%

As reservas bancárias em moeda nacional registaram uma redução de 15% em Agosto face ao mês de Julho do corrente ano, de acordo com as Estatísticas Monetárias do Banco Nacional de Angola (BNA).

Os dados do BNA indicam que no período em análise, as reservas em Kz situaram-se em 948 mil milhões, contra os 1,12 biliões Kz registados em Julho deste ano, o que corresponde a uma queda de 173 milhões Kz.

Já as reservas em moeda estrangeira tiveram um comportamento diferente, cresceram de 34%, ao sair de 873 mil milhões Kz em Junho para 1,2 biliões Kz em Agosto, o que demonstra uma forte tendência dos bancos comerciais em manterem reservas em moeda forte no banco central.

Os bancos comerciais têm dois tipos de reservas junto do banco central: as reservas obrigatórias, uma percentagem dos depósitos dos clientes que os bancos são obrigados a depositar no BNA e as reservas livres, valores que os bancos depositam livremente no BNA. A soma dos dois tipos de reservas são as chamadas reservas totais.

De acordo com os dados do Banco central, as reservas bancárias totais estavam avaliadas em 2,14 bilhões Kz no mês de Agosto, o que corresponde a uma variação positiva de 7,5% face a Julho. Em média, de Janeiro a Agosto deste ano, as reservas bancárias situaram-se nos 1,9 biliões Kz, valor superior as reservas no final de 2020, estimadas em 1,8 biliões Kz.

A 101ª sessão ordinária do comité de Política Monetária do BNA, realizada a 30 de Setembro do corrente ano, onde foram analisados os diversos indicadores macroeconómicos, manteve inalterados os coeficientes de reservas obrigatórias em 22%, taxa esta que se mantém inalterada desde 2020.

Kwanza valoriza 0,65%

No que concerne ao comportamento da moeda nacional em relação ao dólar norte-americano, de acordo com o BNA, no mês de Agosto, a moeda nacional apreciou em cerca de 0,65% em relação ao dólar norte-americano, elevando a apreciação acumulada desde o início do ano para 2,15%, enquanto no mercado informal a apreciação acumulada no mesmo período foi de 12,44%, o que resultou num diferencial entre a taxa formal e informal em 5,30%.

A consultora NKC African Economics, considerou que o Kz valorizou-se cerca de 2,3%, de Janeiro a Agosto mas deverá chegar ao final do ano pressionada, registando um câmbio de 648,8 Kz por USD.

“Apesar da queda da moeda em 2020 e da melhoria da aversão ao risco terem aliviado os riscos a curto prazo, o Kz provavelmente vai continuar pressionado devido à forte dependência do país face ao sector petrolífero, que está a enfrentar um declínio na produção devido a problemas operacionais e à falta de investimento”, apontam os analistas a NKC African Economics à evolução da moeda nacional.

Comportamento da moeda em circulação

As notas e moedas em circulação registaram uma ligeira redução de 0,55% em Agosto (502 mil milhões Kz) face ao mês de Julho (505,6 mil milhões Kz).

De Janeiro a Agosto de 2021, as notas e moedas em circulação apresentaram um comportamento oscilante, atingindo o seu pico em Março, cujo valor monetário foi de 520 mil milhões Kz, voltando a apresentar um comportamento decrescente de Abril a Junho. Lá para cá, mostrou uma tendência ligeiramente crescente.