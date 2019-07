Reservas de combustíveis em Portugal asseguram economia durante 90 dias

As reservas de combustíveis (de emergência e de segurança) asseguram o funcionamento da economia nacional e do país durante 90 anos sem que, nesse período, seja necessária a importação ou refinação de produtos acabados, revela esta quarta-feira, em comunicado, a ENSE – Entidade Nacional para o Sector Energético.

Este anúncio surge no âmbito da anunciada a paralisação dos motoristas de mercadorias e assegura que estas reservas estão aptas a chegar a qualquer ponto do território nacional “através do accionamento do plano de emergência da ENSE, plano este que estabelece uma Rede de Emergência de Postos de Abastecimento, identificando, adicionalmente, estruturas que pela sua especificidade, careçam de abastecimento prioritário de carburantes para garantir o seu pleno funcionamento, como sejam: hospitais, centros médicos, portos, aeroportos, aeródromos e heliportos”.

De acordo com a ENSE, esta rede “identifica os principais pontos de fornecimento e carga de combustíveis, rotas de transporte, empresas transportadoras e bem assim soluções alternativas (meios físicos, mas também humanos) que possam garantir a implementação de diferentes respostas por forma a evitar constrangimentos no fornecimento dos diferentes locais de abastecimento, sobretudo, os classificados como prioritários”.

Caso seja necessário o accionamento desta rede de emergência, a ENSE garante que fica assegurado o fornecimento de combustíveis às populações e às forças e serviços de segurança, garantindo um normal funcionamento do país.