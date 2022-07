República Centro-Africana lança primeira criptomoeda do país

A República Centro-Africana lançou no Domingo a primeira criptomoeda, depois de se tornar, em Abril, na segunda nação do mundo e primeira africana a adoptar a bitcoin como moeda oficial, ao lado do franco CFA.

“É um momento histórico, o sonho de um Presidente para a reconstrução da República Centro-Africana. A criptomoeda é revolucionária. Democratizará a democracia”, disse no dia do lançamento o Presidente do país, Faustin Archange Touadéra, numa apresentação virtual.

Touadéra quer que a nova moeda digital, baptizada de “sango”, valorize os recursos naturais nacionais, escreve a agência de notícias Efe.

A 7 de Setembro de 2021, El Salvador tornou-se no primeiro país do mundo a adoptar a bitcoin como moeda oficial, juntamente com o dólar norte-americano. O Fundo Monetário Internacional (FMI) instou o país da América Central, liderado pelo Presidente, Nayib Bukele, a “eliminar a qualidade do curso legal” da bitcoin, manifestando, mais tarde, preocupação também com a decisão tomada pelo executivo da República Centro-Africana.