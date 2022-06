Reporte financeiro das empresas públicas passam a ser automatizadas

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) está a desenvolver um portal do Sector Empresarial Público (SEP), para permitir a automatização do processo de prestação de contas pelas empresas, anunciou , em Luanda, o administrador da instituição, Augusto Kalikemala.

No quadro da implementação do "Reporte Financeiro e Transparência”, o mesmo instrumento de prestação de contas vai servir como avaliador das empresas, com base no reporte automático apresentado, além de definir os riscos que a instituição apresenta.

De acordo com o Roteiro para a Reforma no Sector Empresarial Público (SEP), que teve início em 2021, está prevista a criação de um Conselho Geral de Supervisão Sectorial, que permitirá congregar os vários interesses no desempenho das empresas.

Conforme o administrador do IGAPE, Augusto Kalikemala, que apresentou o Roteiro para a Reforma do SEP no décimo segundo Conselho Alargado do Ministério das Finanças, o reporte financeiro das empresas é muito inconsistente e com uma qualidade tendencialmente reduzida.

"Acrescido ao diagnóstico feito no SEP, concluiu-se ser débil o desempenho financeiro e económico das empresas, que apresentam, sucessivamente, resultados líquidos negativos e uma situação financeira cada vez mais degradante”, avançou.

Além disso, adiantou, há significativas restrições de liquidez do ponto de vista da sua produtividade, com um impacto grande das actividades fiscais, afectando a performance das empresas. Admitiu que há inconsistência nos objectivos e modelos de avaliação do sector empresarial público, que se mostram sempre insistentes ou insuficientes.

Por este facto, disse, "todos esses factores levaram à necessidade de se implementar o Roteiro para a Reforma do Sector Empresarial Público, para tornar mais eficiente e objectivo”.