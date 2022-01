Relatório de Mapeamento destaca 15 pontos que fortalecem o Ecossistema Empreendedor de Luanda

Nos últimos anos, o Ecossistema Empreendedor de Luanda (EEL) evoluiu, mas ainda se encontra na fase inicial, segundo o Relatório de Mapeamento do EEL, realizado pelo Angola Innovation Summit em 2021, do qual o Mercado teve acesso. De acordo com o documento, o empreendedorismo em Angola ainda é caracterizado por ser de sobrevivência e não tanto movido pela inovação ou impacto, sendo, em concordância com o Global Enterpreneur Monitor (GEM), pouco gerador de emprego, apesar de se verificar no empreendedor angolano atitude para empreender e uma percepeção elevada quanto às competências e às oportunidades no mercado.

O relatório revela a existência de pelo menos 196 projectos (instituições, entidades e programas) activos no EEL (ou com presença activa no passado recente) cuja identificação resultou da aplicação da abordagem metodológica assente em três pilares fundamentais (desk-review, auscultação e benchmark), suportados no modelo conceptual do Babson College e Daniel Isenberg.

15 pontos fortes e 24 oportunidades de melhoria do EEL

Apesar do EEL evidenciar 15 pontos fortes, foram identificadas 24 oportunidades de melhoria (sendo mais acentuadas no domínio Finanças e no domínio Mercados), destacando-se a necessidade de uma maior interligação e articulação entre as diferentes entidades e organismos do EEL.

Destaca-se ainda a necessidade de maior agilização e simplificação de processos considerados fundamentais para o fomento do empreendedorismo na região (implementação de programas de educação e capacitação para o empreendedorismo transversais ao sistema de ensino; promoção de um conhecimento mais alargado na sociedade sobre o EEL; melhoria das condições de acesso ao crédito; optimização dos sistemas regulatórios e fiscais, tendo em vista a captação de mais investimento para projectos empreendedores).

1. Linha orientadora sólida- No domínio Político, destaca-se como ponto forte a existência de uma linha orientadora sólida entre os diferentes organismos e entidades públicas, tendo em vista o fomento do empreendedorismo na Sociedade Angolana e no EEL;

2. Programas e iniciativas públicas- ainda no domínio político, a Diversidade (em tipologia e em número) de programas e iniciativas públicas focados na criação de condições para a iniciativa empreendedora ao longo da última década (como exemplo: Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade e o Programa de Apoio ao Crédito).

Para os dois pontos focados, o estudo identifica como oportunidades de melhoria o Fomento de políticas e programas públicos de suporte ao empreendedorismo com um cariz mais operacional e orientado à implementação (mais do que anualmente criar programas, deverá ser garantido o cumprimento dos objectivos traçados, através de planos de acção definidos em termos de recursos, capacidades e calendários);

Outra oportunidade apontada, é a promoção da cooperação entre as entidades públicas e o sector privado/ social, visando alcançar a escalabilidade e a sustentabilidade das iniciativas criadas, apenas através da agregação dos esforços dos diferentes actores será possível a efectiva materialização dos objectivos propostos;

E ,finalmente, a implementação de mecanismos e métricas para avaliação das acções e dos programas desenvolvidos, assim como os resultados obtidos pelos mesmos.

3. Crescimento dos actores- o relatório considera como ponto forte afecto ao domínio financeiro, a tendência de crescimento no número de actores presentes no EEL (como exemplo, o novo consórcio de Micro-Crédito ou as novas plataformas de crowdfunding);

4. Capital disponível - Aumento do nível de capital disponível nos diferentes instrumentos públicos, privados e público-privados, assistindo-se igualmente à tentativa de desburocratização de processos tendo em vista o financiamento dos projectos empreendedores;

Neste domínio (finanças) são identificadas seis oportunidades de Melhoria, sendo a agilização e simplificação dos processos de acesso ao financiamento por parte dos empreendedores, tornando mais atractivas as condições de crédito (como exemplo, a diminuição das taxas de juro, introdução de períodos mais flexíveis de carência de capital e juros);

A promoção de um maior conhecimento das alternativas de financiamento e investimento disponíveis (com sessões e informações de esclarecimento sobre instrumentos e actores como Business Angels, crowdsourcing, crowdfunding);

A optimização do enquadramento regulamentar em vigor, através de um sistema fiscal que favoreça a entrada de mais investidores privados e de fundos estruturados (exemplo, Fundos de Co-Financiamento de Businss Angels);

Maior sensibilização das instituições financeiras para as necessidades e intenções das startups desenvolvimento de produtos ajustáveis;

Criação de Bolsas do Empreendedorismo (para jovens empreendedores), que financie a fundo perdido os empreendedores e os seus projectos numa fase inicial, para que os mesmos trabalhem durante um número estimado de meses a sua ideia e montem o modelo de negócio, com desembolsos em função dos KPIs (alcance dos objectivos e metas definidos), permitindo que os empreendedores estejam mais envolvidos e comprometidos com o sucesso do projecto;

E por fim, a criação de uma comunidade de Capital de Risco Qualificada com dinamização e explicação dos conceitos inerentes, assim como a estruturação de um enquadramento regulamentar e fiscal apelativo ao desenvolvimento destes veículos de financiamento alternativos.

5. Empreendedorismo e autoemprego – enquadrada no Domínio Cultura, o estudo considera como ponto forte a propensão e disponibilidade para o empreendedorismo e o auto-emprego que se encontra estruturalmente enraizada na cultura do EEL.

Neste âmbito, aponta como oportunidades de melhoria, a promoção junto da sociedade de forma agregada; um maior conhecimento sobre o EEL (definições, alternativas, instru- mentos disponíveis) com partilha de histórias e exemplos de sucesso de empreendedores nacionais; desenvolvimento de interligação entre instituições; fomento de uma maior tolerância ao risco e falhanço ou desenvolvimento de acções de desmistificação de conceitos.

6. Infraestruturas de suporte ao ecossistema – inserida no domínio “Serviços de Apoio”, no último triénio registou-se um aumento da diversidade da oferta de infraestruturas de suporte ao ecossistema (mais de 60 entidades e organismos mapeados entre 2019 e 2021).

7. Especialização das actividades de incubação - Aposta por parte dos organismos privados na especialização das actividades de incubação e aceleração (como exemplo, a formação específica para Mulheres Empreendedoras da Tigra ou o foco do Angola Virutal 2021 em projectos digitais);

8. Envolvimento internacionais - Maior envolvimento dos organismos e ONGs internacionais no suporte ao ecossistema.

Para estes pontos do domínio “Serviços de Apoio”, estão identificadas oportunidades de melhoria como a criação de uma entidade/ organismo centralizador e agregador das iniciativas de suporte ao EEL, potenciando efeitos de escalabilidade; implementar um observatório do empreendedorismo que, entre outras iniciativas, possa elaborar e divulgar relatórios de impacto das iniciativas públicas e privadas relacionadas com a temática.

A estas, juntam-se o foco das instituições de incubação e aceleração na monitorização dos projectos dos seus empreendedores no período após a sua “graduação”, bem como maior integração e prioridade para os projectos empreendedores nas short-lists de contratação de produtos e serviços por parte das entidades promotoras.

9. Oferta educativa - Evolução positiva ao nível da oferta educativa do Ensino Superior na área do Empreendedorismo (mais programas e mais cursos).

10. Incubação generalistas - Fomento de novos progra- mas e laboratórios de incubação generalistas (ex: Universidade Óscar Ribas);

11. Centros de Formação especializados - Criação de programas de formação e capacitação para o empreendedorismo em Centros de Formação especializados, com desenvolvimento de competências transversais (como exemplo, o Programa de Aceleração do Empreender Transforma) e apoiados em especialistas e mentores internacionais.

Para estes pontos fortes no domínio do Capital humano, o estudo aponta como oportunidades de melhoria, a implementação de um Programa de Educação para o Empreendedorismo, transversal a todos os níveis de ensino; a passagem de processos teórico-técnicos de educação para uma visão mais prática, através de uma aprendizagem pela experiência/ por projetos, onde os alunos estejam no centro do processo (learning-by-doing);

Considera ainda a criação de uma entidade monitora da implementação e de avaliadora dos resultados, dos diferentes programas e iniciativas de Educação para o Empreendedorismo em Luanda / Angola; assim como também a implementação de Programas de Reconversão de Jovens Desempregados de Longa Duração em empreendedores, mas com foco na geração de projectos de impacto e não apenas de sobrevivência.

Por fim, o domínio Mercados concentra os últimos quatro pontos fortes da análise da Angola Innovation Summit ao EEL.

12. Competitividade e visibilidade - Crescimento do número/ notoriedade e qualidade dos eventos e concursos de ideias/ projectos;

13. Cadeia de valor - Promoção de uma visão de cadeia de valor para o EEL, através da criação de actividades que promovem uma lógica de sequência e continuidade

14. Interligação - Tendência positiva de interligação entre os diferentes organismos e entidades com especial enfoque para as empresas de Luanda a apostarem nos projectos saídos dos diferentes concursos;

15. Actuação em rede -Reconhecimento dos actores do Ecossistema da importância da actuação em rede.

Neste último domínio são destacadas como oportunidades de melhoria a mior integração e prioridade para os projectos empreendedores nas short-lists de contratação de produtos e serviços por parte das entidades promotoras; Continuar a promover a lógica de pipeline das actividades da cadeia de valor e o apoio das entidades promotoras na participação dos projectos empreendedores e dos próprios empreendedores em eventos internacionais especializados.

Incorporam ainda as oportunidades de melhoria a promoção de programas de reciclagem de ideias e projectos dos diferentes concursos existentes no EEL, tendo em vista potenciar processos já devidamente estruturados, bem como a criação de programas de afiliação com Pólos Empresariais e Tecnológicos nacionais e internacionais, tendo em vista a possibilidade dos empreendedores efectuarem períodos de “aceleração” adicionais dos projectos em contextos de elevada aprendizagem.