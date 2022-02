Reino Unido diz que sanções a bancos russos envolvem congelamento de bens

O Reino Unido explicou terça-feira que as sanções anunciadas contra cinco bancos russos, em retaliação ao reconhecimento de Moscovo das regiões separatistas ucranianas, envolvem o congelamento de bens, de acordo com agência de notícias independente russa Interfax, avança a Lusa.

Os ativos dos cinco bancos russos envolvidos no financiamento da ocupação russa estão congelados, a decisão entra em vigor imediatamente”, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss.

Os bancos abrangidos são o IS Bank, General Bank, Black Sea Bank, que operam na Crimeia, e o Promsvyazbank (Moscovo) e o Rossiya Bank (São Petersburgo).

O Promsvyazbank é da propriedade do Estado através da Agência Federal de Gestão de Propriedade, sendo o principal credor do setor da indústria de defesa da Rússia e servindo 70% da ordem de defesa estatal.

O montante do financiamento fornecido às empresas da indústria de defesa é de 1,5 biliões de rublos, disse o líder do Promsvyazbank, Pyotr Fradkov, numa reunião com o Presidente russo, Vladimir Putin, em dezembro passado.

O Rossiya Bank já se encontra na lista de sanções dos Estados Unidos desde 2014, o que implica as restrições mais rigorosas possíveis, incluindo o bloqueio de propriedades e contas, como a proibição de manter relações comerciais.

Os actuais accionistas da instituição bancária são desconhecidos, pois o Kremlin permitiu que os bancos sancionados não divulgassem informações sobre os seus beneficiários. O banco ocupa o 12.º lugar no ‘ranking’ Interfax-100.«