Regulador pede simplificação a favor do conteúdo local

A Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC) recomendou à Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) que, doravante, e em todo o País, se facilite ao máximo os processos de registo e certificação das empresas no quadro da reorganização do conteúdo local na indústria petrolífera nacional.

De acordo com o chefe do Departamento Jurídico e do Contencioso, Adalberto Eliseu Cauaia, o conteúdo local defende a participação das empresas e cidadãos angolanos na prestação de serviços e fornecimento de bens e serviços ao sector petrolífero.

Adalberto Cauaia fez estas declarações na entrevista que concedeu ao Jornal Economia & Finanças, um caderno especial alusivo ao workshop, que decorre nesta sexta-feira, 17, sob o lema “Conteúdo local, o fortalecimento do empresariado angolano”.

Sublinhou também que os gestores das empresas devem ser capazes de montar estratégias que lhes garantam uma participação efectiva e que o incentivo para o efeito está também patente no potencial retorno certo do investimento.

Reafirma, entretanto, que é fundamental ter presente que a prestação de serviços e o fornecimento de certos bens, dependendo do segmento, acarretam margens expressivas para os novos players.

“É importante que haja maior fiscalização por parte das empresas, que devem efectuar denúncias sobre as práticas ilegais de que tenham conhecimento e por parte da ANPG que deve avaliar as respectivas implicações e sancionar os infractores”, disse.