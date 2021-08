Regulador e empresários buscam caminhos para estabilizar preços

O presidente da Associação das Empresas de Distribuição Moderna (Ecodima), Raúl Mateus, defende o aumento da renda dos consumidores como parte da solução para mitigar os efeitos da inflação.

Raul Mateus falou ao Mercado a margem do recente encontro entre o governador do Banco Nacional de Angola, José Massano e os empresários com o objectivo de obter contribuições para o alcance da estabilidade de preços na economia.

De acordo ao empresário, as pessoas têm menos poder de compra, e não é sensato atacar as consequências, é preciso ir as origens do problema. “se em toda a parte do mundo as pessoas têm o salário mínimo de 600 euros comparado com a paridade em que situação/nível é que nós estamos, estamos no fim da cadeia não temos hipótese, fica difícil fazer a rotação da cesta básica”, afirma.

Segundo o empresário, o José Massano faz a gestão da moeda, no entanto quando houver inflação é necessário fazer projecção, e a projecção faz-se nos produtos mais caros e nos serviços mais caros.

Dados oficiais do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN), revelam que a classe de “Alimentação e Bebidas não Alcoólicas” tem sido a que mais contribui para o aumento do nível geral de preços, com uma contribuição média de 71% ao longo dos primeiros seis meses do ano em curso.

Em Julho, a classe “Alimentação e Bebidas não Alcoólicas” com 2,61% foi a que registou o maior aumento de preços, a variação homóloga situa-se em 25,72%, registando um acréscimo de 2,79 pontos percentuais com relação a observada em igual período do ano anterior (Julho de 2020).

Comparando a variação homóloga actual com a registada no mês anterior verifica-se uma aceleração de 0,41 pontos percentuais, apontam os dados do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o documento, a maior parte dos produtos da cesta básica registou uma variação acima de 30,0% (em termos homólogos) e superior a 2,0% (em termos mensais), e com estes aumentos, o custo médio da cesta básica por unidade está em torno de 28 479,72 Kz, um aumento de 19,4% em relação ao período homólogo, dados de Junho.

No encontro, Massano reiterou o compromisso da instituição com a preservação do valor da moeda, fazendo uso dos instrumentos de política monetária para o efeito e contando com a compreensão e resiliência da classe empresarial para o alcance do bem público que é a estabilidade de preço.

Foi também realçado a melhoria no nível da actividade económica, onde o mercado cambial mantevese estável desde o último trimestre de 2020, e as reservas internacionais líquidas cobrem as impostações de bens e serviços de até 11 meses. Lê-se ainda na nota que os empresários se mostraram sensíveis à necessidade de estabilidade, tendo reconhecido os ganhos alcançados a nível das reformas no mercado cambial e o abrandamento do ritmo de crescimento dos preços nos mercados internacionais, conforme os dados mais recentes do índice de alimentos da FAO.

Massano considera fundamental a manutenção da inflação em níveis razoáveis para a estabilidade macroeconómica e os agentes económicos devem trabalhar para que seja alcançada a tão almejada estabilidade de preços.

Os operadores do sector alimentar evocaram os efeitos da pandemia da COVID-19 sobre o aumento dos custos dos bens importados, a ainda insuficiente oferta de bens alimentares produzidos no país e o efeito deferido de parte dos ajustamentos macroenómicos, como principais factores de influência sobre o comportamento de preços DR dos alimentos.