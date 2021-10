Regulador aprova venda dos activos de fibra óptica da Oi no Brasil

Em comunicado ao mercado, a Pharol, que tem 5,5% da brasileira Oi, revela que o regulador da concorrência brasileiro aprovou a venda parcial dos activos de fibra óptica da InfraCo à BTG Pactual e Globenet Cabos Submarinos.

A operadora de telecomunicações brasileira Oi já tinha anunciado o acordo de venda de parte dos activos de fibra óptica da InfraCo à Globenet e BTG.

A parte do BTG na operação é através da fornecedora de cabos submarinos Globenet, 100% controlada pelo BTG Pactual, e a Warrington Investment (WIP), também totalmente controlada pelo fundo soberano GIC Infra Holdings e que possui participação minoritária na Algar Telecom.

O que o regulador aprovou foi a venda do controle (57,9%) da InfraCo, unidade de infra-estrutura de fibra da Oi e agora chamada de V.tal, para os fundos geridos pelo BTG Pactual.

A imprensa brasileira diz que haverá incorporação da Globenet pela InfraCo, subscrição de capital da InfraCo pela Globenet ou por fundos de investimento geridos pelo BTG Pactual.

“Após a aprovação no Cade, será realizada uma mudança societária na Globenet, sendo que um dos novos fundos detentores terá como um de seus accionistas a WIP, com aproximadamente 18% das acções. Assim, o GIC (fundo soberano de Singapura) deterá, de forma indirecta, uma participação de aproximadamente 9,9% na InfraCo”, refere o Teletime e o Canaltech, ambos brasileiros.

Em comunicado, a operadora brasileira afirma que a decisão se tornará definitiva em 15 dias corridos, contados a partir da publicação e caso não haja recursos de terceiros interessados ou avocação da operação pelo Tribunal Administrativo do Cade. Assim, a data deverá ser no dia 2 de Novembro, dois dias antes do leilão do 5G no Brasil.