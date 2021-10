Reformas permitem olhar para o sistema financeiro com mais confiança

As reformas feitas pelo Estado angolano, no âmbito do sistema financeiro, já permitem olhar para o sector com mais confiança, afirmou o Secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Otoniel dos Santos, enquanto falava no Fórum MG Advogados, sob o tema “O Sistema Financeiro Angolano e as Empresas, que encerrou nesta quinta-feira (22).

“As reformas permitem agora olharmos para o sistema financeiro com mais confiança, com muito mais perspectivas em relação ao que poderá ser a atracção não só de actores internos, mas também externos, disse o responsável. Referiu ainda que o Mercado de Valores Mobiliários tem vindo, de forma sustentável, a afirmarse numa realidade incontornável no País, embora tenha um caminho para se estabelecer como uma via complementar ao sistema bancário.

“Também notamos o grande contributo que a Bolsa de Dívidas e de Valores de Angola tem dado no sentido de servir como organismo central que vai de facto normalizar este caminho, como sendo a alternativa complementar, a forma de rentabilizar poupanças e fazer também a obtenção de financiamento”.

O Secretário de estado elogiou a iniciativa do webnar, promovido pela MG Advogados, que vai deixar a sua marca.

“Quero elogiar todos os participantes preletores, que estiveram aqui a partilhar as ideias e conhecimentos e aquilo que é a sua visão relativamente as matérias que debruçaram num webnar, sobre Desenvolvimento, Credibilidade e Inovação das várias sensibilidades de órgãos que estão ligados ao sistema financeiro”.

Desvalorização cambial afecta seguradoras

A desvalorização cambial teve um impacto negativo no sector segurador, sobretudo nas contas finais, disse o presidente do Conselho de Administração da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), Elmer Serrão, na abertura do segundo ciclo de webinars da MG Advogados que encerrou essa semana.

Em 2020, segundo Elmer Serrão, o sector arrecadou pelo menos 41 mil milhões Kz, em relação a 2019. Mas, face à desvalorização cambial verificou-se em dólar uma redução na subscrição de quase 39 milhões USD.

O PCA da ARSEG também informou que durante o primeiro semestre de 2021 foram registadas 428 reclamações, das quais 386 são do mercado de seguros e 42 do fundo de pensões.

Apesar do acréscimo de reclamações, afirma Elmer Serrão, nota-se um aumento da consciência dos direitos por parte dos pensionistas e beneficiários, fruto das acções que a ARSEG tem levado a cabo no âmbito do programa de comunicação e educação financeira.

“Temos uma estrutura de mercado cujo leque de operadores engloba 23 seguradoras, 1230 mediadores de seguros, 36 fundo de pensões, oito entidades gestoras de fundo e pensões, compostas por quatro sociedades gestoras e igual número seguradoras”.