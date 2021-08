Reformar rumo a sustentabilidade

As reformas económicas em curso no País tem registado progressos, alguns deles mencionados nesta edição, como é o caso recuperação da actividade não petrolífera, mas apesar dos mesmos, a missão não está ainda cumprida (embora seja justo tirarmos um tempo para saborear os ganhos). O Percurso para a transformação do quadro económico é longo e árduo.

Nessa missão exaustiva para o bem comum, que engloba diversos desafios, se dispensam as pedras arremessadas em forma de críticas destrutivas, e as mãos que as arremessam, porém se encoraja o diálogo construtivo e a participação de todos quanto desejam ver e viver um presente melhor.

Neste espirito, a contínua aposta na diversificação da economia, tornando o sector não petrolífero mais contributivo para o crescimento económico é o pressuposto para assegurarmos a sustentabilidade e assim desenvolver o País.

E por que sustentável? Ora, todo o crescimento é animador, e as perspectivas económicas de curto prazo de Angola apresentam uma melhora expressiva, o que é animador. Contudo esse resultado é justificado pelo aumento verificado a nível dos preços do petróleo, mas, também por uma recuperação gradual a nível global face ao choque pandémico.

Se a curto prazo o sinal é animador, o mesmo não se reflecte para o médio prazo, e como alerta o FMI as perspectivas de médio prazo ainda são desafiantes, existe um grau de incerteza elevado. A produção petrolífera permanece a níveis abaixo comparativamente aos últimos anos, a dívida pública e a inflação continuam elevadas.

Estes riscos precisam ser levados em consideração, principalmente quando se fazem as projecções para os orçamentos gerais do estado, bem como na elaboração de políticas de médio prazo para a parte fiscais.

Por essa razão é encorajado o debate, a reflexão, a soma de todos os contributos que nos norteiem rumo a almejada diversificação económica, buscando em conjunto, soluções fiscais que promovam o alcance desse objectivo.

Lembrando que a estabilidade económica e o crescimento sustentável concorrem para a melhoria do ambiente de negócios, atracção de investimento estrangeiro e com isso o renovar do ciclo virtuoso do crescimento.