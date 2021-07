Refinaria do Lobito pode entrar em funcionamento dentro de cinco anos

A Refinaria do Lobito, cujo concurso público internacional de investimento foi lançado nesta sexta-feira, 09, na cidade portuária com o mesmo nome, poderá estar concluída dentro de cinco anos, anunciou o administrador da Sonangol, Joaquim Fernandes.

Mas tudo, avançou vai depender das propostas dos investidores e os prazos de conclusão que podem ser faseados. “Mas um investimento desta envergadura leva entre cinco e seis anos para a sua conclusão”, afirmou.

Com uma capacidade de processamento de 200 mil barris de derivados de petróleo/dia, o projecto terá um grande impacto na economia nacional e na vida das populações, na medida em que se eliminarão os riscos inerentes a subida de derivados do petróleo a nível interno, devidas as flutuações cambiais e oscilação de preços dos refinados nos mercados internacionais.

Na ocasião, o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino de Azevedo, a refinaria do Lobito encerra um significado especial para o País, tendo em vista a tão almejada independência económica.

“Este projecto revela uma intenção clara do Estado angolano em prosseguir com a sua luta para o garante da auto-suficiência na produção de refinados e na valorização da nossa matéria-prima fundamental, que é o petróleo bruto para o consumo interno, satisfação das necessidades de combustível das nossas populações e também para exportação”, disse.

Na sua alocução, Diamantino Azevedo, precisou que no projecto está previsto a absorção de uma considerável força de trabalho nacional, com a disponibilização de cerca de 8 000 postos de trabalho directos e indirectos na fase de construção e de 4 000 na fase de operação, contribuindo, deste modo, com a redução da taxa de desemprego no País.

Destacou ainda que concorrer para uma participação no capital da refinaria, assim como na sua construção é um desafio que valerá apenas o esforço, tendo em conta as possibilidades de sucesso.

Refere ainda que não obstante a situação de pandemia que assola o mundo, Angola representa um mercado bastante virado ao consumo e “esta característica e um elemento a ter em conta nas previsões e possibilidades de sucesso das iniciativas empresariais”.

Em jeito de conclusão, o responsável do pelouro dos Recursos Minerais e Petróleos ressaltou que o Estado angolano, no intuito de favorecer a implementação de projectos desta natureza, criou um quadro legal e institucional atractivo e estável e que salvaguarda a viabilidade económica dos mesmos.