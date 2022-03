Refinaria de Luanda vai produzir 1.200 toneladas de gasolina/dia

A Refinaria de Luanda passará a produzir a partir do segundo trimestre deste ano, 1.200 toneladas métricas de gasolina por dia, ao contrário das actuais 300 toneladas.

A informação foi avançada esta quinta-feira, em Luanda, pelo Conselho de Administração da Sonangol, durante a visita do ministro dos Recursos Minerais Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, aquelas instalações.

De acordo com um comunicado de imprensa daquele departamento ministerial, o ministro deslocou-se a referida unidade produção de derivados de petróleo, com o fito de constatar a evolução dos trabalhos centrados nos projectos de ampliação, cuja finalidade é o aumento de produção de gasolina no País.

A conclusão das referidas obras está agendada para o segundo trimestre de 2022, tendo o ministro Diamantino Azevedo recomendado que, no âmbito do processo de rejuvenescimento da força de trabalho da refinaria, se tenha em consideração a experiência dos funcionários mais antigos, tendo em conta a construção das demais refinarias e projectos de transição energética no País.

Na companhia do secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, e do Conselho de Administração da Sonangol, o ministro percorreu várias unidades, passando pela central do ciclo combinado da unidade fabril, bem como pela cabine eléctrica que terá a capacidade para gerar cinco megavolts ampére (MVA) de energia.