Refinaria de Cabinda começa operações em meados de 2022

A refinaria de Cabinda, cujas obras de construção estão a cargo da Odebrecht - Engenharia e Construção (OEC) poderá entrar em funcionamento já em meados do próximo ano, conforme anunciou o secretário do Estado para o Petróleo e Gás, José Alexandre Barroso, que visitou esta semana as obras da imponente infra-estrutura.

A refinaria está a ser erguida na planície de Malembo, em Cabinda. O projecto prevê três etapas distintas: a primeira, por exemplo, vai possibilitar que sejam refinados cerca de 30 mil barris de petróleo bruto por dia. A segunda etapa da empreitada prevê aumentar a capacidade para o dobro (60 mil barris/dia).

Já a terceira fase vai permitir à refinaria começar a produzir produtos como gasolina e gasóleo. Há tempos, a Gemcorp - responsável pelo financiamento do projecto em cerca de 90% - prometeu trabalhar afincadamente para que os prazos estabelecidos no contrato sejam cumpridos cabalmente.

Orçada em 920 milhões USD, os trabalhos, que decorrem de acordo com o cronograma de implementação previamente estabelecido, decorrem a bom ritmo e a infra-estrutura acaba de ver aprovada o pacote de incentivos fiscais a que, no âmbito da Lei do Investimento Estrangeiro tem direito.

Este pacote de incentivos que permite ao Estado angolano reforçar a atracção do investimento estrangeiro contempla mecanismos de aplicação de impostos de forma faseada, formas aceleradas de amortização e reintegração, despensa de retenção na fonte e estabelecimento de cláusulas de estabilidade.

Dos incentivos fiscais aprovados pelo Decreto Presidencial agora publicado em Diário da República constam, entre outros, a redução em 90% da taxa do imposto industrial, por um período de 15 anos.

Consta ainda a isenção do pagamento antecipado sobre as vendas em sede de Imposto Industrial, também por um período de 15 anos, além da redução em 90%, pelo mesmo período, do imposto sobre a Aplicação de Capitais.

Isenção do IVA

A Refinaria de Cabinda está também isenta do pagamento do Imposto Predial por um período de 12 anos, do IVA na importação de materiais, equipamentos e maquinarias que se destinem exclusivamente à execução das suas operações durante a fase de investimento (primeiros cinco anos do projecto).

A empresa proprietária da Refinaria de Cabinda está também dispensada da auto-liquidação do IVA durante os primeiros 15 anos, relativamente aos serviços especializados contratados a sujeitos passivos não residentes ou sem domicílio fiscal em Angola constantes da lista pré aprovada pela AGT.

Está também isenta da retenção na fonte para os recebimentos pagos a título de taxa de processamento do crude (tooling fee) pela Sonangol ou outros agentes económicos a quem venham a prestar serviços igualmente por um período de 15 anos.

Ainda de acordo com o decreto presidencial, que aprovou este pacote de incentivos fiscais, o Estado angolano está obrigado a não expropriar, confiscar ou praticar qualquer acto que, directa ou indirectamente, inviabilize ou afecte negativamente a execução do projecto, salvo nos casos de manifesto desvio dos fins para os quais foi concebido e que justifica a concessão dos presentes benefícios fiscais.

No final da empreitada, estimase que a refinaria gere cerca de 2000 empregos directos e indirectos.

A OEC pertence à Novonor, antiga Odebrecht, que decidiu mudar o nome em Dezembro do ano passado, depois do seu envolvimento no caso “Operação Lava Jato” - que investiga suspeitas de corrupção no Brasil.