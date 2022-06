Redução do imposto incentiva o sector industrial

A redução do Imposto Industrial em 56,6%, prevista no Orçamento Geral do Estado (OGE) 2022 para as empresas prestadoras de serviço dos sectores petrolífero e mineiro, incentiva o desenvolvimento tecnológico e organizativo das indústrias nacionais, afirmou a economista Juliana Evangelista.

O OGE para 2022 reduz a taxa de Imposto Industrial, que incide sobre os serviços acidentais, de 15% para 6,5%, sendo que a proposta de lei do Executivo, remetida à Assembleia Nacional, foi aprovada, ontem, pelos deputados, na especialidade.

Em declarações à Angop, Juliana Evangelista entende que a redução do Imposto Industrial para os servidores das indústrias petrolíferas e mineiras, constante no Orçamento Geral de Estado para o ano de 2022, enquadra-se numa das medidas de incentivos à actividade económica a sectores motores da economia angolana.

Juliana Evangelista recorda que esse imposto, no passado, a taxa em vigor era de 6,5% e foi agravado para 15%, em 2017.

Conforme a especialista, as taxas elevadas sobre as empresas afectadas agravam o custo de produção do petróleo, facto que se configura como factor inibidor para a captação de investimento estrangeiro.