Rede interbancária de Cabo Verde entra em 2022 com 11.º crescimento mensal consecutivo

As operações na rede interbancária cabo-verdiana ascenderam em Janeiro a quase 91 milhões de euros, completando a 11.ª subida homóloga consecutiva, continuando a recuperar de mínimos históricos devido à pandemia da COVID-19, indicam dados oficiais.

De acordo com dados de um relatório estatístico do Banco de Cabo Verde (BCV) sobre o sistema de pagamentos do país, compilados hoje pela Lusa, a rede interbancária cabo-verdiana, denominada vinti4 e que envolve nomeadamente caixas automáticas (CA/ATM) e terminais de pagamento automático (TPA/POS), registou 3.084.489 operações em Janeiro de 2022, que movimentaram quase 10.072 milhões de escudos (90,9 milhões de euros).

Trata-se de um aumento de 20,1% em quantidade e 40,8% em valor em relação a Janeiro de 2021, quando estavam ainda em vigor fortes restrições devido à pandemia de COVID-19.

A rede interbancária já tinha crescido 11,3% em quantidade e 0,1% em valor em Março de 2021, face a 2020, o primeiro aumento homólogo desde o início da pandemia, crescimento que se repetiu todos os meses até Janeiro deste ano.