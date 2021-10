Rede Europeia de Acção Climática quer energia 100% renovável até 2040

"A Europa tem de apostar como nunca na energia eólica e solar para evitar o agravamento da degradação climática", sublinha em comunicado a associação ambientalista Zero, que integra, juntamente com outras 184 organizações europeias, a CAN Europe.

O objectivo defendido pelos ambientalistas para a Europa é "uma transição energética mais rápida, justa e sustentável para uma energia 100% renovável até 2040", em todos os sectores, incluindo edifícios, indústria e transportes.

Ainda antes desse prazo, pretendem atingir a meta de que "toda a electricidade seja proveniente de fontes de energia renováveis até 2035".

"A electricidade renovável, principalmente a solar e eólica, deve ser a 'espinha dorsal' do nosso sistema energético, impulsionando a descarbonização em todos os outros sectores", acrescentam.

A posição da CAN Europe surge a pouco menos de duas semanas do arranque da COP26, que vai decorrer entre 31 de Outubro e 12 de Novembro do corrente, onde se vai procurar pôr em prática os compromissos do Acordo de Paris, alcançado em 2015, sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa.