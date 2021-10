Recuperação do comércio global supera expectativas

A OMC prevê agora um crescimento do volume de comércio global de mercadorias de 10,8% em 2021 acima dos 8,0% previstos em Março, seguido por um aumento de 4,7% em 2022, de acordo informação disponibilizada no site da Organização Mundial do Comércio.

A organização revela que o crescimento deve moderar à medida que o comércio de mercadorias se aproxima da sua tendência pré-pandémica de longo prazo. Questões do lado da oferta, como escassez de semicondutores e atrasos nos portos, podem sobrecarregar as cadeias de abastecimento e pesar no comércio em áreas específicas, mas é improvável que tenham grandes impactos nos agregados globais. Os maiores riscos negativos decorrem da própria pandemia.

Por trás do forte aumento geral do comércio, entretanto, há divergências significativas entre os países, com algumas regiões em desenvolvimento a ficarem bem aquém da média global.

“O comércio tem sido uma ferramenta crítica no combate à pandemia e este forte crescimento ressalta a importância do comércio para sustentar a recuperação económica global”, disse a Directora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. “Mas o acesso desigual às vacinas está a exacerbar a divergência económica entre as regiões.

Quanto mais tempo a desigualdade da vacina persistir, maior será a chance de surgirem variantes ainda mais perigosas do COVID-19, prejudicando a saúde e o progresso económico que fizemos até agora”.