“Recuperação continuará” apesar de mais uma vaga da pandemia

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Luis de Guindos disse, hoje, que a nova vaga da pandemia terá um impacto menor face às anteriores e está confiante que a economia europeia continuará a crescer.

“Estou convencido que a economia europeia continuará em expansão. A actividade económica tem vindo a adaptar-se a este tipo de medidas e os governos estão muito melhor preparados do que antes”, afirmou o responsável, citado pelo ElEconomista.

De acordo com a Lusa, o vice-presidente do BCE disse, ainda assim, que é necessário “torcer” para que as medidas restritivas “não sejam como nas vagas anteriores”.

Luis de Guindos considera que a economia europeia continua no caminho da recuperação, mas reconhece que houve uma perda de impulso no último trimestre.