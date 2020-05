$!Reclamações apresentadas ao BNA aumentam em 178% no primeiro trimestre

O Departamento de Conduta Financeira do Banco Nacional de Angola (BNA) registou, no I Trimestre de 2020, um total de 615 reclamações, o que representa um incremento de 178,28%, relativamente ao período homólogo do ano transacto, em que se verificavam um total de 221 reclamações dos consumidores de produtos e serviços financeiros.

No domínio da gestão das reclamações apresentadas directamente ao BNA, o crescimento registado no primeiro trimestre do ano corrente ainda é muito incipiente, representando apenas 0,005%, num universo de 12.213.791 de contas da Banca Angolana.

As matérias mais reclamadas estão ligadas às transferências e às contas de depósitos à ordem (movimentações indevidas, despesas e comissões entre outras), que congregam perto de 57% do total das reclamações apresentadas ao BNA pelos utentes do sector bancário.