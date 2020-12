$!Reciclagem e Inclusão Social

No nosso 1º artigo desta rubrica quinzenal partilhamos a história de Rosette, que pode rever aqui http://bit.do/RosetteHP ). Hoje contamos-lhe outra história, igualmente inspiradora: o Projecto Homeboys, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, e o impacto que teve na vida de Donnie Holland.

Depois de 20 anos na prisão, e meses a tentar encontrar um emprego que lhe desse a oportunidade de voltar a ser parte activa na Sociedade, Donnie Holland recebeu um convite para ir a uma entrevista na Homeboy Electronics Recycling, uma empresa sem fins lucrativos, dedicada à reciclagem de componentes electrónicos; o tal E-Waste sobre o qual falámos no artigo passado. O projecto faz parte da Homeboy Industries, e foi fundada há cerca de nove anos com a missão de aumentar a taxa de reciclagem de dispositivos electrónicos, através da criação de emprego para pessoas socialmente excluídas. Este proporciona emprego e formação activa, particularmente focada na inclusão de ex presidiários e membros de gangues. A HP é uma das marcas que se associou ao projecto.

Hoje Holland para além de motorista, especializou-se no Serviço ao Cliente e, depois de 16 meses de trabalho, diz “Trabalhar aqui mudou minha vida tremendamente (...) Não preciso me preocupar em explicar onde estive e o que aconteceu. Todos nós partilhamos esse histórico e somos todos eternamente gratos por existir uma empresa que estava disposta a investir em nós, sem preconceitos - isso não tem preço “. Veja o vídeo aqui: http://bit.do/historiahp2