Receitas tributárias não petrolíferas podem assegurar salários da função Pública

O secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos, reafirmou ontem, na cidade do Soyo, província do Zaire, ser possível continuar-se a pagar os salários da função pública, tendo como base receitas tributárias não petrolíferas.

Citado pela Angop, o responsável reconheceu haver um certo aumento na arrecadação de receitas fora do ramo petrolífero, uma tendência que disse estar a crescer ao longo dos últimos dois anos, fruto das transformações em curso na implementação de novos impostos pela AGT.

O secretário de Estado realçou ainda que a tendência do crescimento das receitas não petrolíferas, de há dois anos, visa também garantir, de forma sistemática e consistente, o crescimento da actividade económica.

Destacou a criação de confiança mútua entre as autoridades tributárias do país e os contribuintes, assim como de infra-estruturas que fomentam a actividade económica, sem descurar, entretanto, a dinâmica que deve continuar a ser imprimida à actividade empresarial privada.

Com estas iniciativas, disse, estão a ser lançadas as bases para que a economia cresça e flua muito mais para além daquilo que seria a base petrolífera, diminuindo, por isso, à pressão exercida às divisas resultantes da venda do ouro negro.