Receitas petrolíferas crescem 85% e atingem 2,1 biliões Kz no primeiro trimestre

As receitas fiscais do petróleo fixaram-se nos 2,1 biliões Kz (cerca de 5 mil milhões USD, ao câmbio actual do Banco Nacional de Angola) no primeiro trimestre de deste ano, o que representa um aumento 85% face ao mesmo período de 2021, segundo cálculos do Mercado com base nos dados da Direcção de Tributação Especial.

Os dados são referentes às declarações fiscais submetidas à Administração Geral Tributária (AGT) pelas Companhias Petrolíferas, incluindo a Concessionária Nacional (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Bio-combustíveis).

Se compararmos as receitas do primeiro trimestre deste ano com os 1,8 biliões Kz ( 4,4 mil milhões USD) de receitas fiscais petrolíferas arrecadas no último trimestre de 2021, verifica-se um crescimento de 12%.

No período em análise, o mês de Janeiro foi o que mais contribuiu, as receitas petrolíferas cresceram 81% em relação às receitas de 590,9 mil milhões Kz arrecadas em Dezembro do ano passado. Em termos homólogos (Janeiro de 2022 em relação ao mesmo período de 2021), as receitas petrolíferas mais que triplicaram, ao crescer mais do que 250%, isto é, passaram de 302,5 mil milhões para 1,07 biliões Kz.

Em Fevereiro, as receitas caíram 61% em relação a Janeiro, ao se fixarem nos 412,3 mil milhões Kz mas cresceram 25% comparando com os 331,2 mil milhões de receitas contabilizadas no mesmo período do ano passado.

Já em Março, as receitas fiscais do petróleo voltam a subir, ao crescer 42% face a Fevereiro e 21% em termos homólogos. Ainda assim, as receitas de Março ficaram 55% abaixo das receitas arrecadas em Janeiro.

Quanto ao preço médio do barril de petróleo bruto exportado por Angola, no primeiro trimestre calculou-se em 86,42 USD, mais 27,42 USD acima dos 59 USD previsto no OGE deste ano. Ainda assim, o preço médio do primeiro trimestre está 20 USD abaixo dos 106 USD negociados actualmente no mercado internacional.

Segundo o especialista em petróleo e gás, Flávio Inocêncio, vão se manter altos.

“Não vejo as commodities a baixarem nos próximos dois, três anos. Creio que o petróleo vai continuar alto, porque dificilmente vamos ter o que aconteceu em 2020, a não ser que haja uma recessão mundial”, afirmou o especialista em petróleo e gás, Flávio Inocêncio em declaração ao Mercado.

“Angola tem tirado vantagem do petróleo devido aumento do preço, vamos ter um excedente orçamental muito superior ao que tivemos o ano passado, e isso é inevitável, pode chegar a 10 mil milhões USD dependendo da evolução do preço”, apontou.

Para Flávio Inocêncio, as receitas deveriam ser canalizadas primeiramente para atender às questões sociais.

“Uma vez que tivemos uma emergência social devido à insegurança alimentar pelo menos para este ano, se tivesse poder de decisão canalizaria as receitas para questões sociais, parcialmente colocaria em investimentos de grande envergadura como infra-estrutura. Angola ainda precisa, até para diversificação económica de grandes investimentos de infra-estrutura”, apontou.

De recordar que em Março deste ano, a Ministra das Finanças, Vera Daves afirmou que ainda é cedo para fazer uma revisão do OGE por conta do aumento do preço do petróleo.

Receitas do I trimestre valem 34% do OGE

As receitas arrecadadas pela AGT em Janeiro, Fevereiro e Março deste ano, representam 33,9% do total de 6,12 biliões Kz (12,5 mil milhões USD) de receitas petrolíferas previstas no Orçamento Geral de Estado 2022.

O preço médio do barril de petróleo bruto exportado por Angola, no mês de Janeiro foi de 75,21 USD, mais 16,21 USD acima dos 59 USD previsto no OGE deste ano. Ainda assim, o preço médio praticado em de Janeiro está 25 USD abaixo dos 100 USD negociados actualmente no mercado internacional.

Em 2021, as receitas petrolíferas proporcionaram aos cofres públicos cerca de 6,05 biliões Kz (12,3 mil milhões USD), mais 2,06 bilhões Kz (419 mil milhões USD) em relação aos 4,06 bilhões de receitas previstas no Orçamento daquele ano.

No relatório de fundamentação do OGE do ano passado, o Executivo definiu um preço médio para exportação do barril de petróleo de 39 USD, considerado conservador. Neste ano, o Executivo voltou a ser conservador ao definir um preço médio de 59 USD, devido às incertezas do mercado internacional.

O OGE 2022 comporta receitas e despesas na ordem dos 18,7 bilhões Kz, construído na base do pressuposto do preço médio do barril de petróleo de 59 USD, com uma produção média de 1,1 milhões de barris por dia e uma taxa de inflação de 18%. Neste documento o Executivo prevê uma taxa de crescimento do PIB de 2,4%, explicado pela perspectiva de expansão do PIB não petrolífero e do PIB petrolífero de 3,1% e 1,6%, respectivamente.

Produção aumenta 2% em termos homólogos

O País produziu cerca de 104,32 milhões de barris de petróleo de Janeiro a Março, contra os 102,2 milhões barris produzidos no mesmo período de 2021, mais 2,07 milhões, o que representa uma crescimento de 2%, segundo cálculos do mercado com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocom-bustíveis (ANPG).

A maior produção mensal no primeiro trimestre verificou-se no mês de Janeiro, o País produziu 36,9 milhões de barris naquele mês, com uma média diária de correspondendo a uma média diária de 1,13 milhões de barris contra os 1,12 milhões previstos. Em fevereiro a produção caiu 12% face a Janeiro, mas cresceu 2% em termos homólogos.

Quanto ao mês de Março, verificou-se um aumento de 0,5% em termos homólogos e 9% em relação a Fevereiro.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da ANPG, Paulino Jerónimo Angola tem produzido acima de 1,2 milhões de barris/dia nas primeiras duas semanas de Março, tendo produzido em média 1,173 milhões barris desde o início do ano.

Recentemente em declarações a Zimbo, o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Alexandre afirmou que o principal desafio do sector é a queda da produção.

“O desafio principal que hoje temos é o declínio da produção. Este declínio que se verifica já há algum tempo tem por razão principal a falta de investimento em exploração. Nós durante alguns anos não investimos o suficiente em exploração o que infelizmente não nos permitiu renovar o nível de reserva que tínhamos”, afirmou em durante um debate na TV Zimbo.