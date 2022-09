Receitas petrolíferas crescem 72% e ultrapassam as previstas no OGE

As receitas fiscais do petróleo até o mês de Agosto fixaram-se nos 6,3 biliões Kz (cerca de 14,7 mil milhões USD ao câmbio actual), o que representa um aumento de 72% face aos 3,7 bilhões Kz contabilizados no mesmo período de 2021, segundo cálculos do Mercado com base nos dados da Direcção de Tributação Especial.

Os dados são referentes às declarações fiscais submetidas à Administração Geral Tributária (AGT) pelas Companhias Petrolíferas, incluindo a Concessionária Nacional ( ANPG-Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis).

Os ganhos dos primeiros oito meses do ano ultrapassaram as receitas petrolíferas previstas no Orçamento Geral de Estado (OGE) para 2022, onde se previa arrecadar 6,12 biliões Kz até Dezembro, mais 179,2 mil milhões Kz.

De Janeiro a Agosto, o País exportou cerca de 280 milhões de barris de crude, a um preço médio de 104 USD, mais 45 USD acima dos 59 USD previsto no OGE.

Em 2021, as receitas petrolíferas proporcionaram aos cofres públicos cerca de 6,05 biliões Kz (12, mil milhões USD), mais 2,06 bilhões Kz (419 mil milhões USD) em relação aos 4,06 bilhões de receitas previstas no Orçamento daquele ano.

No relatório de fundamentação do OGE do ano passado, o Executivo definiu um preço médio para exportação do barril de petróleo de 39 USD, considerado conservador. Neste ano, o Executivo voltou a ser conservador ao definir um preço médio de 59 USD, devido às incertezas do mercado internacional.

“Considerando a elevada volatilidade do preço de petróleo nos mercados internacionais, e visando mitigar o risco da volatilidade, o OGE 2022 estabelece um preço médio do barril de petróleo conservador de 59 USD por barril, abaixo de preços estimados pelas principais agências internacionais. Este preço toma em consideração os vários riscos que poderão afectar as forças da oferta e procura de petróleo no mercado internacional”, lê-se no documento.

O OGE 2022 comporta receitas e despesas na ordem dos 18,7 bilhões Kz, construído na base do pressuposto do preço médio do barril de petróleo de 59 USD, com uma produção média de 1,1 milhões de barris por dia e uma taxa de inflação de 18%. Neste documento o Executivo prevê uma taxa de crescimento do PIB de 2,4%, explicado pela perspectiva de expansão do PIB não petrolífero e do PIB petrolífero de 3,1% e 1,6%, respectivamente.

Ainda assim, se considerarmos só as receitas do mês de Agosto (584,2 mil milhões Kz ), verificou um afundanço de 62% em relação aos 1.536 mil milhões Kz do mês de Julho e uma redução de 0,1% em termos homólogos, quando comparado as receitas de 585 mil milhões kz do mesmo período do ano passado.

Total lidera produção enquanto Azule acumula maior quota

De acordo com os dados da Petroangola, a petrolífera francesa é a que mais produz, representando cerca de 45% da produção nacional, segue-se a Azule Energy com 20% e a norte-americana Chevron com 19,10%. Junta-se ainda a lista dos produtores a norte-americana ExxonMobil (12%) e as nacionais Sonangol (2%) e a Somoil (1%), bem como a multinacional Pluspetrol (0,05%).

Em termos de quota de produção, a joint venture Azule Energies (britânica BP e italiana Eni) tem a maior quota de produção com 20,74%. A Total Energies, a Sonangol e ExxonMobil, vem logo a seguir com 18,50%; 13,22% e 73%, respectivamente.

Ainda a nível das quotas de produção, a norueguesa Equinor surge com 8,79%, a chinesa Sinopec (8,26%), Chevron (7,07%), Somoil (0,65%) e a Pluspetrol (0,03%).

Durante os oito meses Angola produziu 283,8 milhões de barris, um crescimento de 4% face aos 273,8 verificados no mesmo período do ano passado. A média diária durante os oitos meses do ano foi de 1,17 milhões barris por dia, que se situa abaixo dos 1,50 milhões de barris diários estabelecidos pela OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo).

Recentemente, a (OPEP+) decidiu cortar a oferta de crude em cerca de 100 mil barris por dia a partir de Outubro, sendo que este corte simbólico insere-se numa tentativa de estabilizar os mercados globais, dado que a actual incerteza económica provocou uma queda de preços do “ouro negro” em dois anos.

Para este mês de Setembro, a OPEP tinha concordado aumentar a produção em 100 mil barris por dia, na sequência do pedido feito pelo presidente dos Estados Unidos.

Segundo o boletim mensal da Petroangola, os dados económicos da China ao longo do mês de Agosto, mostraram uma tendência de diminuição da demanda por petróleo nos principais pontos do País.