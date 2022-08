Receitas fiscais petrolíferas crescem 141% em Julho

O Estado arrecadou pelo menos 1,5 biliões de Kwanzas (em receitas fiscais petrolíferas) em Julho de 2022, o que reflecte um crescimento de 141%, face ao período homólogo, apurou o Mercado com base nos dados da Direcção de Tributação Especial da Administração Geral Tributária (AGT), divulgados recentemente.

Os dados reportados pela AGT incluem da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), a concessionária nacional.

Contas feitas, suportadas com os dados da AGT, as receitas fiscais petrolíferas aumentaram 898,8 mil milhões kz, passando de 637,3 mil milhões kz para mais de 1,5 biliões kz. O montante arrecadado em Julho deste ano é resultado da exportação de 37,2 milhões de barris de petróleo em Julho deste ano.

Em relação ao mês de Junho deste ano, as receitas tiveram um aumento de 139%, ao passar de 643,2 mil milhões kz para os referidos 1,5 biliões kz.

As receitas petrolíferas iniciaram o ano de 2022 no valor de 1,1 biliões kz, resultante da exportação de 37,5 milhões de barris de crude a um preço médio de 75,21 USD. Em Fevereiro foram vendidos 31,8 milhões de barris, uma quebra de 15% quando comparado a Janeiro.

Como resultado da quebra na venda de petróleos em Fevereiro, o Estado arrecadou 412,3 mil milhões kz, uma diminuição de 61% (menos 655,7 mil milhões kz) em relação ao montante arrecadado no mês de Janeiro, o menor valor arrecadado desde o início do ano.

Em Março, as receitas petrolíferas recuperaram em 42% fruto do aumento nas exportações em 33,8 milhões de barris que permitiram ao Estado arrecadar 587,4 mil milhões kz.

De Março a Maio de 2022, as receitas petrolíferas apresentaram evolução positiva, tendo atingido no quinto mês do ano os 858,4 mil milhões kz. Em Junho, as receitas petrolíferas tiveram a segunda queda de 2022, fruto da exportação de 37,2 milhões de barris ao preço médio de 113,3 USD que permitiu ao País arrecadar 643,2 mil milhões kz.

O maior valor arrecadado, em termos de receitas desde o início do ano foi 1,5 biliões kz no mês de Julho.

Em termos de participação de produção, o Bloco 17 obteve 12,5 milhões de barris, seguido do Bloco 32 com 5,7 milhões de barris e em terceiro ficou o Bloco 15 com uma produção de 4,9 milhões de barris.

Ainda de acordo com o mapa da AGT, referente ao mês de Julho, a receita da ANPG foi de 220,3 mil milhões kz, uma redução de 56% face ao período homólogo.

Quanto à receita com o Imposto sobre o Rendimento de Petróleo (IRP) foi de pelo menos 1,3 biliões kz; Imposto sobre Produção de Petróleo (IPP) foi de 30,4 mil milhões kz e o Imposto de Transacção do Petróleo (ITP) 31,3 mil milhões kz em Julho deste ano.

OPEP limita aumento de produção a 100 mil barris por dia

“Angola não tem capacidade para produzir ao nível da quota que é actualmente de 1.529.000 barris por dia” , afirmou o investigador do CEIC/UCAN para a Energia, José de Oliveira, em reacção à decisão da Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) de alargar a produção da matéria-prima a 100 mil barris por dia em Setembro.

O valor representa 0,1% da procura mundial, é inferior ao registado em meses anteriores e fica aquém das expectativas dos líderes ocidentais.

O aumento na produção é uma das mais baixas na história do cartel, liderado pela Arábia Saudita e mais 10 outros aliados, incluindo a Rússia. Os produtores de petróleo justificam a decisão com o facto de haver uma “disponibilidade muito limitada” da capacidade de bombear mais petróleo em pouco tempo.

Para o especialista, o que afecta o País são as cotações do barril. “Estando elevadas, aumentamos as nossas receitas”. Acrescentou que o maior ou menor impacto de melhores receitas depende da forma como são investidas.

“Pessoalmente preocupa-me que o governo não aproveite estes períodos de receitas elevadas para amortizar a divida pública, interna e externa”, afirmou.

Alerta que os ciclos de preços elevados do petróleo não são eternos e Angola tem dívida pública elevada ,que se não for reduzida em tempos favoráveis vai afectar o crescimento a médio prazo.

José de Oliveira afirma ainda que a decisão está de acordo com a análise global de mercado que o grupo técnico da OPEP fez e lhe serviu de base. A prova de que a análise foi bem feita está no facto de os preços terem baixado consideravelmente.

O mercado petrolífero mundial tem estado equilibrado, em termos de oferta e procura, porque a Rússia continua a exportar.

Os dados de Julho divulgados em Paris, indicam que as exportações russas de petróleo bruto e refinados foram de 7,4 milhões de barris por dia.“Como todos sabemos os elevados preços do petróleo nos últimos meses não se devem a escassez de oferta mas sim a aspectos geopolíticos”.