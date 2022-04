Receitas fiscais diamantíferas rendem 19,4 mil milhões Kz

O Estado arrecadou 19,4 mil milhões de kwanzas em receitas fiscais, resultante da exportação diamantífera, no primeiro trimestre de 2022, o que representa um crescimento de 29%, face ao período homólogo, segundo dados da Direcção de Tributação Especial da Administração Geral Tributária (AGT), recentemente publicados.

De acordo com os cálculos do Mercado (suportados nos dados da AGT), as receitas fiscais diamantíferas aumentaram 4,4 mil milhões kz, passando de 14,99 mil milhões kz para 19,4 mil milhões kz.

Os 19,4 mil milhões kz resultaram das exportações de 1,8 milhões de quilates de diamantes no primeiro trimestre de 2022.

As receitas fiscais abriram o ano de 2022 no valor de 11,4 mil milhões kz, resultante da venda de 1,2 milhões de quilates de diamantes ao preço médio de 4 080 USD. Em Fevereiro foram vendidos 40 mil quilates, uma quebra de 97% se comparado a Janeiro.

Como resultado da quebra na venda de diamantes em Fevereiro, o Estado arrecadou 1,3 mil milhões Kz; uma diminuição de 88% (menos 10,1 mil milhões Kz) em relação ao montante arrecadado no mês de Janeiro.

Apesar de registado, o montante arrecadado em Fevereiro (como ilustra o documento da AGT) foi pago em Março, face ao atraso na transferência bancária a partir da Rússia.

Em Março de 2022, o País vendeu 599,8 mil quilates de diamantes contra os 1,2 milhões comercializados em Janeiro. Quanto aos preços, em média um quilate de diamante foi vendido no valor de 450,8 USD em Março contra os 4,1 mil USD vendidos em Janeiro deste ano.

As exportações de Março permitiram ao País arrecadar 6,6 mil milhões kz, mais 5,3 mil milhões kz quando comparado com o valor arrecadado em Fevereiro do ano em curso. Quando comparado com o mês de Janeiro, representa a uma redução de 42% nas receitas arrecadadas.

No que diz respeito às receitas com o imposto industrial, os dados divulgados pela AGT revelam que no primeiro trimestre de 2022 foram arrecadados 6,5 mil milhões kz.

As receitas com o imposto industrial abriram 2022 no valor de 3,8 mil milhões kz, tendo se verificado uma quebra na ordem dos 3,4 mil milhões kz no mês de Fevereiro, fixando-se em 445,4 milhões Kz. Em Março o montante foi de 2,2 mil milhões Kz, mais 1,8 mil milhões Kz em relação a Fevereiro.

Quanto aos direitos mineiros, ou seja, os rayalties, renderam 12,9 mil milhões kz no primeiro trimestre de 2022.

Os direitos mineiros iniciaram 2022 no valor de 7,6 mil milhões kz, tiveram uma queda de 89% em Fevereiro quando se fixaram em 868,4 milhões kz. Em Março, as receitas com os direitos mineiros recuperaram 3,6 mil milhões kz ao sair de 868,4 milhões kz para 4,4 mil milhões kz.

Bolsa de diamantes arranca ainda este ano

O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, garantiu que a bolsa de diamantes angolana vai funcionar em 2022, as declarações foram feitas na Dubai Diamond Conference.

De acordo com o titular da pasta, apesar da pandemia da Covid-19, a Bolsa será constituída e inaugurada no edifício ENDIAMA/De Beers na capital Luanda. Acrescentou que uma das funções desta bolsa será a licitação de diamantes.

A bolsa de diamantes será gerida pela SODIAM e terá como objectivo disponibilizar uma plataforma neutra que canalize um fluxo regular de diamantes sob uma única entidade, suportada por uma infra-estrutura e sistemas de segurança de ponta.