Receitas de Moçambique crescem 5,4% no primeiro semestre

O Estado moçambicano arrecadou receitas de pouco mais de 110 mil milhões de meticais (1,3 mil milhões de euros) no primeiro semestre, um aumento de 5,4% em relação ao período homólogo do ano passado, refere um balanço do Governo.

O resumo do balanço, analisado na terça-feira pelo Conselho de Ministros, assinala que de Janeiro a Junho a despesa total do Estado cresceu 2,0%.

A inflação média situou-se em 2,81% no primeiro trimestre deste ano contra 3,83% de igual período do ano passado e o Estado constituiu reservas internacionais líquidas capazes de cobrir seis meses de importação de bens e serviços face a 5,8 meses inicialmente projectados.

O balanço, que será submetido à Assembleia da República, refere que o Governo cumpriu apenas 42,7% dos 344 indicadores previstos no Plano Económico e Social no primeiro semestre deste ano.

O incumprimento deveu-se ao impacto negativo do novo coronavírus, assinala o documento.