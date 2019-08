Receitas aduaneiras crescem 5% nos primeiros seis meses do ano

A receita aduaneira, de Janeiro a Junho, cifrou-se em 210,9 mil milhões de Kz representando um crescimento de 4,9% face ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Administração Geral Tributária (AGT).

De acordo com a AGT registrouse um aumento generalizado das rubricas das receitas aduaneiras, no entanto destaca-se o imposto sobre as importações que cresceu em 22,2% devido particularmente ao bom desempenho das importações no geral e em particular as importações da classe das máquinas e aparelhos, bens agrícolas e alimentares e veículos/transportes que foram os produtos mais importados no período em análise.

O imposto de selo cresceu 17,6% face ao ano anterior devido a base de tributação, ou seja, este imposto é cobrado em todos os regimes aduaneiros (importação e exportação).

A quebra do imposto de consumo é justificada pela alteração das taxas do referido imposto introduzida pela alteração da pauta aduaneira bem como pela não regularização das importações de combustível.

Outras receitas apresentaram um decréscimo de 44,0% face ao período homólogo de 2018 devido a redução das multas e outras penalidades aduaneiras, que decresceram 53% e 32% respectivamente face ao acumulado de 2018 desde o princípio do corrente ano a receita aduaneira tem estado abaixo da meta estabelecida pelo OGE revisto de 2019.

Isenções consomem 25% da arrecadação aduaneira

No período em análise (Janeiro a Junho) o valor das isenções aduaneiras cifrou-se em 53,2 mil milhões Kz. O sector da Indústria (Matéria Prima) foi o principal beneficiário das isenções aduaneiros com um total de 20 Mil Milhões Kz representando 38% do total.

Em média as isenções consomem 25% da arrecadação aduaneira. No período em análise (Janeiro a Junho) o valor das isenções do Imposto Industrial cifrou-se em 53,6 mil milhões Kz. A isenção para o investimento privado teve um peso de 67% nas isenções do imposto industrial.

O valor das isenções fiscais em causa são apenas das declarações entregues no portal do contribuinte.

Receitas não petrolíferas

No geral, a receita não petrolífera do primeiro semestre cifrou-se em 962,5 mil milhões Kz, o que corresponde a um crescimento de 29,7% face ao mesmo período de 2018. Verifica-se um crescimento generalizado das rubricas dos impostos não petrolíferos. Destacase o crescimento do imposto industrial em cerca de 72,2% devido ao imposto industrial do Grupo A, os quais cresceram 105% face a 2018 bem como a componente retenção na fonte que cresceu 49% face ao acumulado de 2018. Destacam-se para o pagamento deste imposto empresas do sector financeiro e petrolífero.

O crescimento do imposto industrial foi, também, influenciado pela entrega dos valores das empresas que aderiram o regime excepcional de regularização da dívida tributária (RERDT) que até a data contribuíram com um total de 10,6 mil milhões Kz O IRT cresceu 43,7% devido a sua componente IRT conta de outrem que cresceu 48,6% face ao período homologo de 2018. É igualmente explicado quer pelo ajuste salarial da função pública bem como aumento das contribuições de empresas privadas dos sector petrolífero e Banca.

O imposto de consumo reduziu 11,0% devido a alteração da taxa relativamente as bebidas bem como as reduções das empresas importadoras de combustíveis. A receita não petrolífera arrecadada, acumulada a Junho, apresenta um desvio positivo de 15% em relação a meta estabelecida no OGE.