Receita petrolífera cresceu 60% até Novembro

Angola arrecadou cerca de 5,5 biliões Kz de receitas de petróleo de Janeiro a Novembro de 2021, contra os 3,4 biliões Kz arrecadados no mesmo período de 2020, mais 2,04 biliões, o que representa um crescimento de 60%, segundo cálculos do mercado com base nos dados da Administração Geral Tributária (AGT).

Após o impacto negativo da COVID-19 nas economias em 2020, e que ainda se ressente, o País começou o ano de 2021 com as receitas a fixarem-se em 302,5 mil milhões Kz, correspondendo ao menor valor registado até ao momento. Em 2020 o menor valor registou-se em Junho, cerca de 201,2 mil milhões Kz.

No mês seguinte registou-se um ligeiro aumento para 331,2 mil milhões Kz, e até Novembro as receitas apresentaram diversas oscilações, estimuladas pelo aumento dos preços de venda do barril nos mercados internacionais.

Outubro foi o mês em que mais se arrecadou, com um nível de receitas na ordem dos 744,8 mil milhões Kz, em 2020 as receitas seguiram uma ordem decrescente, tendo em conta as consequências nefastas causadas pela pandemia. Em Janeiro de 2020 as receitas fixaram-se em 560,3 mil milhões Kz, o maior valor naquele ano, seguindo uma redução acentuada e estabilizando em Outubro.

Já em Novembro a receita petrolífera fixou-se em 509,1 mil milhões Kz, menos 235,7 mil milhões em relação ao mês de Outubro, o que correspondente a um decréscimo de 32%. Depois de Outubro, Julho teve o maior registo de arrecadação nos 11 meses em análise.

Em 2020 em resultado da forte propagação da COVID-19, do declínio da produção, da queda dos preços do barril e do acordo de cortes da OPEP, verificou-se uma a queda de arrecadação das receitas de petróleo e consequentemente uma redução nas quantidades exportadas de crude.

O peso dos impostos

Ainda em Agosto foram observados três impostos, o Imposto sobre o Rendimento do Petróleo (IRP), Imposto sobre a Produção do Petróleo (IPP) e o Imposto sobre a transacção do Petróleo (ITP).

O Imposto sobre o Rendimento do Petróleo (IRP) com 114,2 mil milhões Kz em Novembro foi um grande impulsionador de arrecadação, seguido do Imposto sobre a transacção do Petróleo (ITP) que fixou-se em 43,8 mil milhões Kz. Em Novembro, o Bloco 17 foi o que mais contribuiu para a arrecadação de receitas, cerca de 100,9 mil milhões Kz e mais de 12 milhões de barris, seguido do Bloco 32 com 89,1 mil milhões Kz.

O preço médio do barril em Novembro foi de 82,96 USD cerca de 14,5 USD acima do preço de venda em Outubro, mas não foi suficiente superar Outubro em termos de arrecadação de receitas.

Sobre as receitas petrolíferas

Segundo o Ministério das Finanças, a informação sobre a receita petrolífera do País é elaborada com base nas declarações fiscais submetidas à Administração Geral Tributaria, AGT, pelas companhias petrolíferas, incluindo a Concessionária Nacional, sendo que o total é o resultado da soma dos impostos petrolíferos e a receita da concessionária constituída pelo valor declarado pela mesma após a dedução dos 5% a que tem direito.

O pagamento dos impostos é efectuado um mês após a realização dos carregamentos petrolíferos, o que significa que os dados de Agosto referem-se às exportações do mês de Julho, acrescenta.

Os impostos petrolíferos considerados são o Imposto sobre o Rendimento do Petróleo (IRP), o Imposto sobre a Produção do Petróleo (IPP) e o Imposto sobre a transacção do Petróleo (ITP).

O Ministério clarifica igualmente que o preço médio está indexado ao preço do mercado e não ao preço de referência fiscal determinado conjuntamente pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET) e o MINFIN.

A produção do Crude em Angola

No que concerne a produção de petróleo, os dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível (ANPG) revelam que o que o País produziu cerca de 33,4 milhões de barris de petróleo em Novembro, contra os 34,3 milhões registados em Outubro deste ano, o que representa uma queda de 3%.

A produção de petróleo de Angola para o mês de Novembro corresponde a uma média diária de 1,1 milhões barris de petróleo (BOPD) contra 1,2 milhões BOPD previsto. A produção de gás associado durante o mesmo período foi de 83,8 milhões de pés cúbicos, correspondente a uma média diária de 2 793 milhões de pés cúbicos (MMSCFD), sendo 1 487 MMSCFD injectados, 663 MMSCFD disponibilizados para a fábrica de ALNG, 307 MMSCFD para geração de energia nas instalações petrolíferas e remanescente usado nas operações e escoamento do petróleo.

Durante o mês de Novembro, a Fábrica de ALNG teve uma produção de 3,9 milhões de barris de óleo equivalente (BOE), correspondendo a uma média diária de 132 mil barris de óleo equivalente (BOEPD), sendo a produção de LNG de 105 mil BOEPD, propano de 12 mil BOEPD, butano de 8 569 BOEPD e condensados de 6 188 BOEPD.

A produção de petróleo de Angola para o mês de Outubro foi de 34,3 milhões de barris, correspondendo a uma média diária de 1,1 milhões de barris de petróleo (BOPD) contra 1,3 milhões BOPD previsto. A produção de gás associado durante o mesmo período foi de 91 137 milhões de pés cúbicos, correspondente a uma média diária de 2 940 milhões de pés cúbicos (MMSCFD), sendo 1 637 MMSCFD injectados, 689 MMSCFD disponibilizados para a fábrica de ALNG, 318 MMSCFD para geração de energia nas instalações petrolíferas e remanescente usado nas operações e escoamento do petróleo.