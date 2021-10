Receita fiscal petrolífera caiu 7,0% em Setembro

A receita fiscal petrolífera registou uma queda mensal de mais 7,0 % em Setembro, para 542,96 mil milhões de kz, de acordo com dados da Administração Geral Tributária (AGT), noticiou o Jornal de Angola.

A cifra da arrecadação fiscal do sector petrolífero é comparada com a receita de 584 991 milhões kz da arrecadação de Agosto, segundo os dados obtidos das declarações fiscais submetidas à AGT pela concessionária, a ANPG, e as companhias petrolíferas que operam no País.



A produção de Setembro, foi de 32 982 042 barris de petróleo, caiu numa percentagem semelhante face à de Agosto que, indicam os dados disponíveis no site do Ministério das Finanças, situou-se em 34, 961 857 barris.



Os dados indicam que a queda das receitas foi influenciada pelo preço médio do barril de petróleo em Setembro, quando caiu para 68,24 USD, diante dos 73,42 USD de Agosto, uma redução superior a 7,0%.



No mês passado, a arrecadação do Imposto sobre o Rendimento do Petróleo situou-se em 104,5 mil milhões kz, o Imposto sobre a Produção de Petróleo em 21,7 mil milhões Kz e o Imposto sobre a Transacção de Petróleo em 12,9 mil milhões Kz, com a receita da concessionária a atingir 403, 4 milhões de kz.