Receita fiscal dos Grandes Contribuintes aumenta 14%

Segundo o administrador da AGT, Hermenegildo Cosse, durante o V encontro sectorial com as empresas seguradoras que operam no País, este encontro tem por objectivo informar sobre as diferentes obrigações fiscais do sector segurador, à luz das recentes alterações legislativas sobre o Imposto de Selo, Industrial, sobre o Rendimento do Trabalho, sobre o Valor Acrescentado, entre outros.

No dizer deste, as seguradoras são obrigadas a emitir avisos de cobrança, desde que cumpram com as novas regras sobre facturas e documentos equivalentes (RJFDE).

Na falta de condições, as seguradoras podem ainda emitir facturas ou documentos equivalentes impressos em tipografias ou gráficas autorizadas, até ao 5º dia útil seguinte ao da respectiva operação.

Dizer que a actividade dos seguros em Angola conta com 27 seguradoras, 51 sociedades mediadoras e oito que gerem 33 fundos de pensões.