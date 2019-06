Receita extraordinária de 130 milhões pode passar para 2019 - BPP

A expectativa consta do relatório dos grandes devedores da banca que chegou, nesta quinta-feira, 22 de maio, ao Parlamento, e onde o Banco de Portugal sistematiza a informação relativa à Caixa Geral de Depósitos, o BES/Novo Banco, Banif, BPN, BCP e BPI, que recorreram a instrumentos de capital públicos durante a intervenção da troika.

“Dos 450 milhões de euros de garantia do BPP, o Estado já foi reembolsado em 250 milhões de euros e a expetativa, que consta do relatório do Banco de Portugal, é a de que, este ano, entrem nos cofres do Estado mais cerca de 130 milhões de euros que serão transferidos após uma autorização final do juiz que lidera o processo de insolvência do banco”, revelou ao Jornal Económico fonte próxima ao processo.

Com esta transferência, a totalidade da garantia do BPP fica assim reembolsada. Grande parte da devolução da garantia do BPP para o Estado tinha já passado para 2018. Em causa, estão 25 milhões de euros que foram utilizados para ajudar a reduzir o défice das contas públicas do ano passado que se fixou em 0,5%.

No Orçamento do Estado de 2017, o Governo previu a obtenção de uma receita extraordinária de 450 milhões de euros através da devolução da garantia dada pelo Estado ao BPP que tinha sido executada em 2010 quando o banco deixou de ser capaz de fazer face aos seus compromissos. Mas em 2017, apenas acabou por se concretizar uma receita proveniente do universo BPP de 73 milhões de euros.