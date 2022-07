Receita do jogo em Macau com o pior resultado do ano

As receitas do jogo em Macau caíram em Junho, em relação ao mês anterior 25,8% e em termos anuais 62,1%, o pior resultado do ano, indicam dados hoje divulgados.

De acordo com os números da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), as receitas do jogo em Macau desceram 46,4% no primeiro semestre, quando comparado com o mesmo período de 2021.

Em Junho, os casinos arrecadaram 2 477 milhões de patacas (295 milhões de euros), num momento em que a economia está praticamente paralisada devido às medidas de prevenção contra a COVID-19.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

O território conta três concessionárias, Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy e Wynn, e três subconcessionárias, MGM, Venetian e Melco.

O jogo representa cerca de 80% das receitas do Governo e 55,5% do Produto Interno Bruto (PIB) de Macau, numa indústria que dá trabalho a mais de 80 mil pessoas, ou seja, a 17,23% da população empregada.