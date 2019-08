Receita das privatizações ainda não está estimada - Archer Mangueira

Em causa está a venda de 195 empresas, ou participações directas ou indirectas em empresas de sectores que vão das telecomunicações aos transportes, da banca aos seguros, passando pela hotelaria, sector produtivo, diamantes e petróleos, entre outras.

“Neste momento não temos ainda uma estimativa da receita, será feito um processo de avaliação de cada empresa”, explicou Archer Mangueira, que falava na apresentação pública do PROPRIV, em Luanda.

De acordo com o ministro, à medida que o processo for avançando, o Governo “irá dar nota das receitas que forem registadas no Tesouro nacional”, mas em todo o caso, o que está previsto é que o dinheiro proveniente das privatizações seja aplicado no desenvolvimento da economia, nomeadamente no financiamento do sector produtivo.

O OGE2019 Revisto, recorde-se, prevê uma receita neste ano próxima dos 860 milhões Kz por via da alienação de empresas. O PROPRIV prevê que, em 2019, sejam alienadas, ou comecem os respectivos processo, cerca de oito dezenas de empresas.

Entretanto, das cinco empresas já vendidas neste ano, previa-se uma receita na casa dos 14 mil milhões Kz, mas as receitas foram de cerca de 4,3 mil milhões Kz.

O titular das Finanças admitiu igualmente que poderão surgir entidades ou investidores que queiram aplicar na compra de empresas ou participações a privatizar dinheiro “proveniente eventualmente de actividades ilícitas”, procurando assim fazer branqueamento de capitais, mas garantiu que haverá formas de impedir ou minimizar este risco.

“Sim, existe esse risco [de tentativas de branqueamento de capitais por potenciais investidores]”, disse Archer Mangueira, explicando que, ao longo dos processos negociais, haverá iniciativas de due dilligence para apurar a origem dos fundos.

No início da apresentação do PROPRIV, o ministro da Estado e da Coordenação Económica, Manuel Nunes Junior, revelou que o Executivo contratou o Banco Mundial como consultor estratégico para este programa.