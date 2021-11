Reativar a economia com confiança

ASammy Free iniciou a trajectória em 2012, com o objectivo de oferecer um serviço especializado às empresas na área de seguros. Começou focado no seguro de caução, de forma a tornar mais acessível às empresas a obtenção de garantias/avais para o exercício da actividade. Passou a ser um broker internacional especializado na intermediação de operações que exigem maior grau de estudo e cuidado pelo risco que envolvem.

O que o diferencia dos correctores habituais é o facto de não negociar com particulares, uma vez que os esforços estão centrados, exclusivamente, no aconselhamento e gestão das necessidades de profissionais e empresas.

Sammy Free é um broker que dispõe de uma carteira com uma infinidade de grandes clientes nos sectores da construção e das energias renováveis. Nesse sentido, detém a experiência e conta com os recursos necessários para assessorar as empresas portuguesas na participação em concursos públicos europeus.

A União Europeia encontra-se a avaliar o lançamento de um plano para baixar os requisitos da Solvência II para as seguradoras, com o intuito de libertar recursos para disponibilizar mais seguros às empresas, a fim de aumentar a actividade económica. Reactivar a economia europeia, ainda “a braços” com a pandemia, e ajudar na transição para as energias renováveis são dois dos principais objectivos desta iniciativa.