Reabilitação do Palácio da Música e Teatro custa 85 milhões USD

O Presidente da República, João Gonçalves Lourenço, autorizou despesas para a reabilitação e apetrechamento da antiga Assembleia Nacional, no valor de 85 milhões USD, de acordo com o Despacho Presidencial nº 186/21, soube o Mercado.

No mesmo despacho, o também Titular do Poder Executivo formalizou a abertura do procedimento de contratação simplificada para a adjudicação do contrato de empreitada cujo serviço de fiscalização está orçado em 3,39 milhões USD.

João Lourenço delega competência ao Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (com a faculdade de subdelegar) a fim de aprovar as peças concursais, bem como para a verificação da validade e legitimidade de todos os actos praticados, no âmbito do procedimento para a celebração e assinatura dos contratos.

O Despacho Presidencial que autoriza a reabilitação e apetrechamento da antiga sede da Assembleia Nacional (AN), actualmente Palácio da Música e Teatro de Luanda, é datado de 04 de Novembro de 2021.