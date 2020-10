RDC valoriza as trocas comerciais com Angola

Angola está, ao lado da África do Sul, na origem dos maiores fluxos das receitas aduaneiras e de impostos obtidos pelo comércio transfronteiriço na República Democrática do Congo (RDC), declarou o ministro congolês do Comércio Externo Jean-Lucien Bussa, pela imprensa daquele país.

As receitas do comércio transfronteiriço não representam mais do que 20% das receita aduaneiras e do Imposto Especial de Consumo, sendo Angola e a África do Sul “os raros países” de proveniência desses fluxos, afirmou Jean-Lucien Bussa.



O ministro declarou que as receitas do comércio fronteiriço são importantes para a RDC, mas os rendimentos aduaneiros mais importantes que a RDC obtém formam-se, principalmente, nas trocas com a Ásia, América e Europa.



As declarações de Jean-Lucien Bussa foram proferidas depois de ter autorizado, em Setembro, a importação de 100 mil toneladas de cimento do Congo Brazzaville, sendo criticado pelas cimenteiras do seu país por estar a “sufocar os operadores económicos nacionais”.



Jean-Lucien Bussa lembrou que tratava-se da derrogação a uma medida de restrição à importação de cimento e clínquer na parte ocidental da República Democrática do Congo.



“Os produtos passaram por Kinshasa e destinavam-se a satisfazer as necessidades de abastecimento do mercado interno da RDC, nomeadamente nas províncias do Equador, Cassai e Oriental”, afirmou o Ministro congolês do Comércio Externo.