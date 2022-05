A República Centro-Africana (RCA), adoptou a bitcoin como moeda oficial, em parceria com o franco CFA. Esta medida provocou uma reacção, assas insólita, do Banco dos Estados da África Central (BEAC), que administra a moeda comum o Franco CFA na região da África Central usada por seis países: Camarões, RCA, Chade, República do Congo, Gabão e Guiné Equatorial.

Segundo a agencia de noticia Mercados africanos, a decisão foi tornada pública a 28 de Abril de 2022, pelo presidente Faustin Archange Touadéra que fez o anúncio surpresa ao afirmar que o parlamento do país havia aprovado uma lei “que rege todas as transacções” em criptomoedas e torna o bitcoin uma “moeda de referência” ao lado do franco CFA.