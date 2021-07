Rating do Banco Económico revisto em baixa pela Moody’s

A Moody’s reviu em baixa o rating do Banco Económico (BE) para Caa3, face ao tempo que tem levado para a finalização do processo de recapitalização, segundo um comunicado de imprensa.

O BE diz, no comunicado, que o atraso do cumprimento do processo de recapitalização se deve à queda do preço do petróleo no mercado internacional e à pandemia da COVID-19, assim como o impacto nas economias.

Ainda de acordo com a nota, a administração do BE tem implementado as medidas necessárias para continuar a desenvolver a actividade em articulação e pleno cumprimento das determinações do Banco Nacional de Angola (BNA).