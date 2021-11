Rácio de transformação do BY chega aos 39%

O Banco Yetu registou um rácio de transformação de 39% no terceiro trimestre de 2021; um crescimento de 21,7 pontos percentuais (PP), face ao período homólogo, segundo cálculos do Mercado, assente no relato financeiro da própria instituição.

A taxa do rácio de transformação (39%) é resultado do crescimento da carteira de crédito (96%) no período em análise, passando de (pelo menos) 4,5 mil milhões Kz para 8,8 mil milhões Kz; embora se tenha registado uma diminuição de 14% dos depósitos no primeiro trimestre de 2021, em relação à mesma etapa do ano passado.

Ainda no terceiro trimestre do presente exercício económico, o Banco Yetu pôde mostrar ser uma instituição bancária mais voltada para o financiamento do sector privado; houve uma diminuição de 7% da carteira de títulos e valores mobiliários.

No terceiro trimestre de 2020, a carteira de títulos e valores mobiliários valia perto de 23,6 mil milhões Kz, no mesmo período de 2021 baixou para quase 21,9 mil milhões Kz, como se pôde observar nos balancetes trimestrais do Banco Yetu. Houve um desinvestimento nos instrumentos da dívida pública, comparado ao crédito.

A instituição financeira, cujo Conselho de Administração é presidido por Abraão Gourgel, obteve resultados quantificados em 8,8 mil milhões Kz, contra os 4,4 mil milhões Kz, um crescimento de 75%, de acordo ainda com os cálculos do Mercado.