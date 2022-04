Questões cambiais estagnam resultado da Nossa Seguros em 2021

A apreciação da moeda nacional, ocorrida recentemente, é tida como a causa da estagnação dos resultados líquidos da Nossa Seguros em 2021, que cresceu apenas 0,3% (5,1 mil milhões Kz) contra os 25% registados no período homólogo.

Em conferência de imprensa realizada há dias, em Luanda, para anúncio dos resultados, o CEO da companhia, Alexandre Carreira, notou que o impacto da apreciação do Kwanza foi negativo para os resultados líquidos da companhia, uma vez que tinham investimentos em títulos da dívida pública indexados ao USD.

Referiu ainda, na ocasião, que os prémios brutos emitidos registaram um crescimento significativo na ordem dos 43%, acima do mercado, tendo atingido 36,1 mil milhões Kz. A margem de solvência atingiu 188% sem distribuição de resultados aos accionistas.

O canal directo representou 66% do peso da produção anual e o negócio de particulares embora de forma moderada, registou uma ligeira melhoria comparativamente ao período homólogo.

Ainda no ano transato, o rácio de sinistralidade registou uma redução face ao período homólogo, essencialmente suportado pela evolução da receita nos ramos Doenças, Outros Danos em Coisas, Petroquímica e Automóveis, que ficou significativamente acima da evolução dos custos com os sinistros. Por outro lado, as despesas registaram um crescimento de 17%.

As provisões técnicas da companhia registam um crescimento de 38% e houve ainda um crescimento de 32% a nível da carteira de clientes. No entanto, refira-se, a rentabilidade dos investimentos foi também afectada pelos resultados cambiais negativos.

Com uma quota de mercado de 13%, a companhia terminou o ano com 26 agências e está presente em 16 das 18 províncias do País com agências próprias. No entanto, está presente a nível de todo o território nacional através das agências bancárias do parceiro BAI.

Para este ano, a Nossa Seguros pretende investir forte no âmbito dos sete eixos do Plano Estratégico da seguradora. Um dos pontos tem que ver com o Cliente, através de uma comunicação personalizada e de um atendimento diferenciado.