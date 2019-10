Quem é Vera Daves, a primeira mulher a liderar as Finanças do País

A primeira mulher a ocupar o cargo de ministra das Finanças em Angola, Vera Daves, é descrita como “muito disciplinada, técnica bem preparada e competente”. No último congresso extraordinário do MPLA passou a integrar o Bureau Político do partido no Poder.

Daves já substituiu antes Archer Mangueira na Comissão de Mercados e Capitais e após as eleições de 2017 foi nomeada secretária de Estado e agora foi nomeada ao cargo de ministra das Finanças, substituindo o mesmo, após decreto presidencial emitido a 8 de Outubro, pela Casa Civil.

De seu nome completo Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa, a nova ministra nasceu em Luanda e é licenciatura em Economia pela Universidade Católica de Angola (UCAN). Tem ainda várias formações na área de finanças, gestão e liderança.

Na sua experiência profissional contabiliza passagens, de Setembro de 2016 - Outubro de 2017, como presidente da Comissão de Mercado de Capitais. Antes, de 2014 – 2016, foi a administradora Executiva da Comissão de Mercado de Capitais.

A governante foi técnica de Finanças na Sonangol ESSA, directora do Gabinete de Produtos e Research do Banco Privado Atlântico e docente da cadeira de Mercados Financeiros no MBA Executivo promovido pela Católica Business School Alliance, assim como professora de Finanças Públicas e Integração Económica na Faculdade de Economia da UCAN.

Ganhou visibilidade como comentadora económica em diversos órgãos de comunicação social, com destaque para a TPA (Programa Bom Dia Angola), Rádio Mais e Revista Rumo. É Co-autora de um Livro sobre Finanças Públicas.