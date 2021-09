Queda do preço do petróleo empurra resultados da Sonangol para o vermelho

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) registou em 2020 o pior resultado líquido desde que começou a divulgar as contas (2011), com prejuízos de 2,4 biliões Kz (3 mil milhões USD), valor muito distante dos lucros de 641,3 mil milhões Kz contabilizados em 2012.

“O resultado líquido da empresa foi negativo em 3 mil milhões USD, em consequência da redução drástica das receitas provenientes das vendas de petróleo bruto e do elevado grau de imparidades registadas, devido à redução verificada no preço do barril de petróleo, implicando também, uma redução das reservas provadas da empresa, tendo em conta o ano anormal vivido, por causa da pandemia da COVID-19”, justifica a empresa no relatório e contas de 2020.

A queda na procura de hidrocarbonetos, ocorreu num cenário de mercado com excesso de oferta, sustentado pelas divergências entre os membros da OPEP+ na resposta a ser adoptada para administrar a crise no início de Março do ano passado.

No auge da crise, entre Março e Abril de 2020, o preço do Brent chegou a cair para cerca de 15 USD/barril, o nível mais baixo em mais de vinte anos.

No ano passado, a petrolífera viu os proveitos operacionais a cair 22%, ao sair de 4,5 biliões Kz, em 2019 para 3,5 biliões em 2020, arrastados pela redução de 23% das vendas. Em sentido contrário, os custos operacionais aumentaram 1%, onde o custo com pessoal cresceu cerca de 31%, que culminou com o resultado operacional negativo de 437 mil milhões Kz.

No início da segunda década do ano, 2011, a empresa pública ainda com o poder de Concessionária nacional, registou lucros na ordem dos 298,8 mil milhões Kz. Em 2012, contabilizou o maior lucro dos últimos 10 anos, com resultado líquido positivo de 641,3 mil milhões Kz, valor que decresceu até atingir os piores resultados da companhia na década.

Desde 1 de Maio de 2019, a Sonangol deixou de registar nas suas demonstrações financeiras as vendas efectuadas enquanto Concessionária Nacional, bem como a componente de entrega ao Estado das vendas da concessionária, que correspondiam às vendas enquanto Concessionária Nacional deduzidas da sua margem de 5%.

No relatório e contas, a petrolífera destaca a conclusão do Programa de Reestruturação em 2020 com a adopção de um novo modelo organizacional, de governo e o saneamento financeiro, que permitiu uma poupança de 1.441 milhões USD, contribuindo para uma redução das importações de combustíveis em 66%, custos de estrutura em 14%, custos da actividade mineira em 12% e custos com o pessoal em 9%.

Quanto às privatizações, foram alienados três activos, com encaixe total de cerca de 40,6 milhões de euros.

De acordo com o arranque da implementação da estratégia de Exploração e Produção, que prevê um aumento da quota de produção operada de 2% para pelo menos 10% em 2027, o desenvolvimento do projecto da Refinaria do Lobito e decisão final de investimento para a construção da 1.ª fase da Refinaria de Cabinda para a qual e prevê uma capacidade de processamento de 30 mil barris por dia.

A construção da refinaria de Cabinda, cujo contrato de 920 milhões USD foi adjudicado em Março, à empresa brasileira de construção e engenharia OEC. Em 2021, segundo as perspectivas apresentadas no seu relatório anual, a Sonangol prevê investir cerca de 2,2 mil milhões USD, com um maior foco na sua cadeia nuclear de valor e em energias renováveis.

Estado deve 2,6 biliões Kz a Sonangol

A Sonangol tem a receber do Estado e de outras entidades públicas 2,6 biliões Kz, cerca de 4,1 mil milhões USD, na qual se inclui o crédito líquido de compensação de 1,1 biliões Kz (1,8 mil milhões USD) e as subvenções ao preço dos combustíveis a recuperar no valor de 551,2 mil milhões Kz (882,7 milhões USD), nos termos do artigo 10º do Decreto Executivo nº283/20 de 27 de Outubro.

Foi uma das três reservas levantadas pela KPMG, que auditou as contas da petrolífera. A petrolífera efectuou um processo de reconciliação de saldos e transacções com o Estado no âmbito do decreto presidencial nº58/11 de 30 de Março com vista ao apuramento da real posição fiscal e aduaneira no Grupo Sonangol em relação ao Estado. Este processo culminou com a celebração de um acordo denominado “Acordo de Conciliação e Reconhecimento de Saldos e Compromisso de Compressão de Dívida”.

De acordo com a auditora, os acordos firmados com o Estado estabelecem que a recuperação dos créditos a favor do Grupo Sonangol será efectuado, sem juros, por compensação com créditos supervenientes, incluindo os resultantes de operações comerciais, alocação de carregamento de petróleo bruto e dívidas fiscais.

“Não existe a esta data um plano de reembolso destes créditos que permita a determinação do seu valor actual, portanto, não é possível determinar o impacto, se algum, nas demonstrações financeiras consolidadas do exercício”, diz a KPMG.

Outra reserva levantada pela auditora do grupo das “big four” tem a ver pelo facto de o Grupo Sonangol apresentar no seu balanço consolidado imobilizações corpóreas no montante de 126,2 mil milhões Kz, relativamente, os quais não se encontram concluídos os processos de reconciliação e diligência internas que permitam demonstrar a sua recuperabilidade futura, incluindo os activos associados à operação da Sonangol Logística que o Grupo não dispõe de informação suficiente e apropriada que permita avaliar a sua recuperabilidade.

A KPMG realçou também que não foi possível concluir a recuperabilidade e plenitude dos imobilizados corpóreos, investimentos financeiros, outros activos financeiros e não correntes, bem como as existências e contas a receber, relativas ao segmento “non core”, que não se encontram concluídos.

Entretanto, “não foi possível concluir a recuperabilidade e plenitude destes activos, os ganhos com a actualização cambial dos saldos a receber denominados em moeda estrangeira de 10,6 mil milhões, aos resultados não operacionais de 14,6 mil milhões Kz, as imparidades e provisões registadas na rubrica de resultados transitados no montante de 362,6 mil milhões Kz, nem quanto aos efeitos que eventuais regularizações tiveram ou possam vir a ter nas demonstrações financeiras consolidadas de 2020”.