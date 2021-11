Quarta fase de privatizações da ZEE será leilão electrónico

A quarta fase de privatizações da Zona Económica Especial (ZEE), Luanda-Bengo, será por leilão electrónico, garantiu o chairman do IGAPE, Patrício Vilar, na 6ª edição do “Conversas com Rumo”, realizado hoje em Luanda, que abordou os novos desafios do sector empresarial público.

Segundo o homem forte do IGAPE, serão leiloados (por via electrónica) os activos contentorizados, ou seja, “os equipamentos que ainda não foram tirados dos contentores”.

Esta fase, disse, será mais simples do ponto de vista do procedimento, porque far-se-á recurso a uma ferramenta baseada no sistema que Administração Geral Tributária (AGT) já dispunha nos seus leilões aduaneiros de mercadorias que ficavam nas alfândegas.

“Foi possível adaptá-la e fazer as devidas parametrizações para poder ser usada em activos do Programa de Privatizações Integral e Parcial de Empresas Públicas (PROPRIV)”, disse.