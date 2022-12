A quantidade de moeda em circulação na economia reduziu 0,21% em Outubro último, comparado a Setembro, concluiu o Mercado com base nos dados divulgados, recentemente, pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Em Setembro deste ano, de acordo com as informações do banco central, circulavam na economia pelo menos 586 mil milhões Kz. No mês de Outubro passou a circular 584,8 mil milhões Kz, menos 1,2 mil milhões kz em relação ao mês anterior, representando uma redução de 0,21%.

Isto significa que nesses dois meses (Setembro e Outubro) a quantidade de moeda em circulação na economia (que vinha tendo uma variação positiva desde Janeiro do corrente ano até Agosto) reduziu, levando a uma inversão de marcha da sua evolução.

Em termos homólogos, a moeda em circulação cresceu 13,08%. Ou seja, em Outubro do corrente ano o BNA injectou mais 67,6 mil milhões Kz em relação ao mesmo período do ano passado.

Ainda em Outubro, como ilustram os dados do BNA, a base monetária registou uma variação mensal positiva de 2,25% (48,7 mil milhões Kz) ao cifrar-se em 2,21 biliões Kz contra os 2,16 biliões Kz de Setembro.

A redução da quantidade de moeda em circulação que se verificou em Outubro face a Setembro de 2022, de acordo com o economista Maximiano Muende, representa em termos técnicos uma manutenção da quantidade de moeda em circulação.

Não obstante à insignificância da variação (0,21%), continuou, o facto representa um ligeiro corte nos níveis de liquidez da economia, no curto prazo, para atenuar níveis futuros de depreciação cambial, visto que no mês de Outubro, a moeda nacional depreciou-se 10,6% face a moeda norte americana e o facto tende a ser uma preocupação do BNA em relação a uma provável escalada da inflação nos próximos meses provocado pela depreciação cambial.

No mês de Setembro, como explica Maximiano Muende, a expansão da quantidade de moeda em circulação representou uma maior procura de dinheiro por parte dos agentes económicos para efectuarem as suas transacções.

Ainda de acordo com o economista, a economia angolana tem observado uma recuperação gradual desde finais do ano passado. Este crescimento, avança, requer recursos financeiros: dinheiro, que constitui a medida de troca no mercado real.

Para o economista, o BNA aumentou a oferta de moeda em Setembro para permitir que as transacções ocorram com menos custos e sejam mais fluidas. Prova disso é a expansão da base monetária (2,25%) no mês de Outubro em relação a Setembro e a redução da taxa básica de juros de 20% para 19,5% ao ano, justificou.

Política monetária

Ainda de acordo com Maximiano Muende, o quadro da política monetária actual se adequa ao cenário macro e microeconómico que o País atravessa. “É o quadro possível que vem favorecendo uma política monetária optimista porém, com todas as reservas que se lhe impõem”, diz.

Salienta, por outro lado, que o BNA deve apoiar o crescimento económico do País e garantir a estabilidade dos preços e da taxa de câmbio.

“Estamos conscientes que no actual cenário muito tem sido feito pelo Banco Central, usando o seu poder sobre a política monetária e cambial”, disse frisando que o País tem beneficiado da alta do preço do petróleo nos mercados internacionais, factor externo que dá mais opções ao nível da elaboração dessas políticas.

Maximiano Muende entende, por último, que o impacto dessas medidas têm sido positivas para a economia nacional, não obstante terem um nível de eficácia que não é o mais desejado devido à dimensão do sector informal da economia.